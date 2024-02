Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse des géants de la tech, valeurs liées aux cryptoactifs, Uber Technologies, Intuitive Machines, résultats de Kraft Heinz, précisions sur Airbnb) PARIS, 14 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones, de 0,47% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,66% pour le Nasdaq * APPLE, MICROSOFT, NVIDIA et ADVANCED MICRO DEVICES, sensibles aux fluctuations sur les taux d'intérêt, rebondissent de 0,3% à 1,6% en avant-Bourse avec la détente dans l'obligataire. A lire aussi... * KRAFT HEINZ perd 1,3% en avant-Bourse après avoir publié des ventes du quatrième trimestre en dessous du consensus, les hausses de prix ayant affecté la demande pour ses produits. * AIRBNB cède 3,7% en avant-Bourse malgré la publication par le groupe d'une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieure aux attentes de Wall Street. Le spécialiste des services de location en ligne a cependant enregistré une perte nette trimestrielle de 349 millions de dollars, des obligations fiscales en suspens en Italie ayant pesé sur ses résultats. * ROBINHOOD MARKETS grimpe de 12,7% en avant-Bourse, le courtier en ligne ayant publié des revenus en hausse au quatrième trimestre, à 471 millions de dollars contre 380 millions il y a un an. * Les valeurs liées aux cryptoactifs comme COINBASE GLOBAL, BITFARMS, RIOT PLATFORMS, MARATHON DIGITAL, HUT 8 et BIT DIGITAL gagnent de 6% à 10% en avant-Bourse alors que la capitalisation du bitcoin dépasse les 1.000 milliards de dollars pour la première fois depuis novembre 2021, selon la plate-forme de données CoinMarketCap.com * UBER TECHNOLOGIES progresse 6,6% à 73,57 dollars en avant-Bourse après l'annonce par le géant des services de VTC et de livraison de repas d'un plan de rachat d'actions de sept milliards de dollars, ce qui pourrait permettre au titre d'afficher un record à l'ouverture. * LYFT s'envole de 16,2% en avant-Bourse après avoir publié mardi un bénéfice ajusté trimestriel supérieur au consensus de LSEG. Sa prévision d'Ebitda pour le trimestre en cours dépasse également les attentes. * INSTACART chute de 10,2% en avant-Bourse, le spécialiste de la livraison de produits alimentaires ayant fait état mardi soir d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre inférieur au consensus de LSEG. Le groupe va par ailleurs supprimer 250 emplois, soit 7% de ses effectifs, disant vouloir se concentrer sur des initiatives "prometteuses". * MGM RESORTS INTERNATIONAL recule de 3,2% en avant-Bourse, l'opérateur de casinos ayant fait état mardi soir d'une baisse de 12% du chiffre d'affaires net de ses opérations régionales au quatrième trimestre dans un contexte de grèves. * INTUITIVE MACHINES plonge de 8,9% en avant-Bourse après l'annonce du report du lancement par la société d'aérospatiale d'un robot lunaire, moins de deux heures avant l'heure de décollage prévu. * AKAMAI TECHNOLOGIES abandonne 5,7% en avant-Bourse, le groupe de services informatiques ayant fait état d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre en dessous des attentes. * MOTOROLA SOLUTIONS a annoncé mercredi l'acquisition pour un montant non dévoilé de Silent Sentinel, spécialiste britannique des caméras thermiques à longue portée, afin de renforcer ses capacités en matière de sécurité vidéo dans des lieux comme les aéroports et les sites pétroliers et gaziers. * VIZIO s'envole de 21,6% dans les transactions hors séance après une information du Wall Street Journal selon laquelle WALMART discute du rachat du fabricant des téléviseurs connectés pour un montant de plus de deux milliards de dollars. * VF CORP, le propriétaire des marques The North Face, Vans et Timberland, a déclaré mardi vouloir nommer un nouveau membre à son conseil d'administration et en sélectionner un autre avec l'aide de l'investisseur activiste Engaged Capital. * HP INC - HSBC relève son conseil à "acheter" contre "conserver". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)