Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, précisions sur Coca-Cola, Marriott International, Shopify, Zoetis, Datadog, cours en avant-Bourse) PARIS, 13 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,21% pour le Dow Jones, de 0,45% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,80% pour le Nasdaq. * COCA-COLA prend 1% en avant-Bourse après avoir fait état mardi d'un chiffre d'affaires trimestriel au-dessus des attentes de Wall Street, le fabricant de boissons ayant bénéficié d'un relèvement de ses tarifs sans que la demande n'en soit affectée. * BIOGEN a publié mardi un bénéfice trimestriel inférieur aux prévisions de Wall Street, après sa décision le mois dernier de restituer les droits du médicament Aduhelm contre la maladie d'Alzheimer à Neurimmune et en raison de la faiblesse des ventes du médicament Tecfidera contre la sclérose en plaques. Le groupe a par ailleurs indiqué que la Commission européenne avait approuvé son médicament pour le traitement d'une maladie génétique rare. L'action Biogen abandonne 4,8% en avant-Bourse. * MARRIOTT INTERNATIONAL - Le groupe hôtelier a annoncé mardi prévoir un bénéfice pour cette année inférieur aux attentes de Wall Street, alors que la demande de voyages aux Etats-Unis se normalise depuis le pic post-pandémique. * TRIPADVISOR bondit de 13,5% avant l'ouverture après que l'agence de voyage en ligne a mis en place un comité destiné à réfléchir à une vente potentielle du groupe. * JETBLUE AIRWAYS avance de 14,5% dans les échanges en avant-Bourse, l'investisseur activiste Carl Icahn ayant déclaré avoir pris une participation de 9,91% dans la compagnie aérienne. * ARM HOLDINGS recule de 3,1% en avant-Bourse mardi après avoir pris 93% depuis le 7 févier, date à laquelle le groupe de semi-conducteurs a présenté ses perspectives sur fond de frénésie autour de l'intelligence artificielle (IA). * NEW YORK COMMUNITY BANCORP gagne 2% en avant-Bourse alors que les investisseurs évaluent les mesures prises par les dirigeants de la banque régionale pour stabiliser le cours de l'action. * PRINCIPAL FINANCIAL a fait état lundi d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation des primes d'assurance et de ses revenus d'investissements. * PARAMOUNT GLOBAL prend 1% en avant-Bourse après que CBS a annoncé qu'environ 123,4 millions de personnes avaient regardé la finale du Super Bowl, le championnat de football américain, qui s'est soldée par la victore des Chiefs de Kansas City contre les 49ers de San Francisco, ce qui en fait l'édition la plus regardée de tous les temps. * SHOPIFY - Le groupe canadien a dépassé mardi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour ses services de commerce électronique. L'action cède cependant 4,6% en avant-Bourse. * ZOETIS recule de 2,4% en avant-Bourse après la publication d'une prévision de bénéfice pour cette année en dessous des attentes. * DATADOG plonge de 16,8% en avant-Bourse après la publication de ses comptes du quatrième trimestre. * CADENCE DESIGN SYSTEMS prévoit une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre sous la pression d'effet de base défavorables. (Rédigé par Corentin Chappron et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)