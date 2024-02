Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, New York Community Bancorp, cours en avant-Bourse) PARIS, 12 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture globalement stable pour le Dow Jones (-0,08%), le Standard & Poor's 500 (-0,01%) et le Nasdaq (+0,03%) * DIAMONDBACK ENERGY a annoncé lundi le rachat d'Endeavor Energy Resources, le plus grand producteur non coté de pétrole et de gaz du bassin Permien, dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions d'environ 26 milliards de dollars, dette comprise. Diamondback cède 0,7% en avant-Bourse. * ALPHABET - La principale filiale du groupe, Google, s'est engagée lundi à verser 25 millions d'euros pour aider les Européens à développer leurs compétences en matière d'intelligence artificielle (IA). * NVIDIA - Le directeur général du groupe, Jensen Huang, a déclaré lundi que tous les pays devraient disposer de leur propre infrastructure d'intelligence artificielle (IA) afin de tirer parti du potentiel économique de cette technologie tout en protégeant leur propre culture. Il estime par ailleurs que les craintes sur l'IA sont exagérées. * VF CORP - L'investisseur activiste Engaged Capital a obtenu le soutien de la famille fondatrice du groupe, propriétaire des marques The North Face, Vans et Timberland, afin d'obtenir des sièges au conseil d'administration et mettre en oeuvre des changements plus rapides, a déclaré l'un des héritiers de la famille à Reuters. * CAMPBELL, MONDELEZ, PEPSICO - Le président américain Joe Biden a exhorté dimanche les fabricants de "snacks", sans citer de noms, à mettre fin à la "shrinkflation", une pratique qui consiste à réduire la quantité de produit dans un bien tout en conservant le même prix, estimant qu'il s'agit d'une "escroquerie". * NEW YORK COMMUNITY BANCORP prend 1,8% en avant-Bourse après un bond de 17% vendredi lié à la publication d'un avis montrant que des dirigeants du groupe ont procédé à des rachats d'actions de plus de 850.000 dollars. Avant ce rebond, le titre de la banque régionale avait perdu environ 50% de sa valeur depuis le 31 janvier, date à laquelle le groupe a affiché une perte nette trimestrielle surprise et réduit son dividende. * AMAZON - Le service de streaming Prime Video du géant de l'internet diffusera en exclusivité son premier match des séries éliminatoires de la NFL (National Football League) la saison prochaine, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. * APPLIED DIGITAL perd 3,1% en avant-Bourse après avoir signalé une panne de courant dans son centre de données d'Ellendale, dans le Dakota du Nord. * LOWE'S COMPANIES - JP Morgan relève son conseil à "surpondérer" contre "neutre". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)