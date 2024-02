Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, valeurs liées aux cryptoactifs, cours en avant-Bourse) PARIS, 9 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable (+0,04%) pour le Dow Jones, une hausse de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 et une progression de 0,38% pour le Nasdaq. * PEPSICO n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, les multiples hausses de prix ayant réduit la demande pour ses jus de fruits et ses chips Lay's. Le titre perd 1% avant l'ouverture. * CAPRI HOLDINGS cède 1,8% dans les transactions hors séance, la maison mère de Michael Kors ayant publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriel sous le consensus dans un contexte de faible demande pour ses marques de luxe. * TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE chute de 9,7% en avant-Bourse, l'éditeur de jeux vidéo prévoyant des réservations ("bookings") pour son quatrième trimestre fiscal en dessous des attentes du marché. Le groupe a en outre abaissé ses prévisions annuelles en raison de signes d'une faible demande pour certains de ses titres phares de jeux comme "NBA 2K". * PINTEREST plonge de 11,2% en avant-Bourse, le réseau social ayant annoncé jeudi soir anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours situé entre 690 et 705 millions de dollars, ce qui est largement inférieur aux 702,6 millions de dollars estimés en moyenne par les analystes, selon les données de LSEG. * WESTERN DIGITAL recule de 2% dans les transactions hors séance après le report de la publication de ses comptes trimestriels en raison d'erreurs dans la déclaration et l'enregistrement des participations de Flash Ventures. * MOTOROLA SOLUTIONS recule de 4% dans les transactions hors séance, le groupe prévoyant un bénéfice faible pour cette année qui prend le pas sur l'annonce d'un plan de rachat d'actions de deux milliards de dollars et de bons résultats trimestriels. * EXPEDIA GROUP plonge de 12% dans les transactions hors séance après la nomination d'Ariane Gorin au poste de directrice générale, en remplacement de Peter Kern. Le groupe a par ailleurs prévenu que son chiffre d'affaires cette année serait impacté par la modération de la demande dans les voyages. AIRBNB perd 3,5% dans le sillage d'Expedia. * ILLUMINA a annoncé jeudi soir prévoir un chiffre d'affaires annuel quasiment stable par rapport à l'exercice 2023 dans un contexte de poursuite d'une faible demande pour ses outils de tests génétiques et ses produits de diagnostic. L'action abandonne 2,7% en après-Bourse. * Les valeurs liées aux cryptoactifs comme COINBASE GLOBAL, RIOT PLATFORMS, MARATHON DIGITAL , HUT 8, BIT DIGITAL et BITFARMS avancent de 5,1% à 12,7% en avant-Bourse dans le sillage du bitcoin qui a atteint 47 . 667 dollars, son niveau le plus élevé depuis près d'un mois, date à laquelle a été approuvée aux Etats-Unis des ETF adossés à la plus célèbre des cryptomonnaies. * DUKE ENERGY - Sous la pression du Congrès américain, le groupe de services aux collectivités prévoit de retirer les batteries de stockage d'énergie produites par le fabricant chinois CATL dans l'une des plus grandes bases du Corps des Marines des Etats-Unis et de supprimer progressivement les produits de CATL de ses projets civils, a confirmé la société à Reuters. * AFFIRM HOLDINGS chute de 10,9% en avant-Bourse après la présentation par le groupe de technologie financière de prévisions pour l'exercice fiscal 2024 jugées décevantes. * VERISIGN a fait état jeudi soir d'une hausse de 3% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, dépassant les prévisions du marché, grâce à une forte demande pour ses services internet qui comprennent notamment l'enregistrement des noms de domaine. * CLOUDFLARE s'envole de 26,2% en avant-Bourse, le groupe anticipant pour le trimestre en cours un chiffre d'affaires dont le point médian est au-dessus du consensus fourni par LSEG. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet et Kate Entringer)