Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Ralph Lauren, Spirit Airlines, cours en avant-Bourse) PARIS, 8 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones, une baisse de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,18% pour le Nasdaq. * ARM s'envole de 22,4% en avant-Bourse après la publication par le groupe de prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'ensemble de l'année supérieures aux attentes de Wall Street sur fond d'essor de l'intelligence artificielle. * WALT DISNEY gagne 6,1% en avant-Bourse après l'approbation par son conseil d'administration d'un programme de rachat d'actions de trois milliards de dollars pour l'exercice fiscal 2024, ce qui relègue au second plan la publication par le groupe d'un chiffre d'affaires trimestriel légèrement inférieur aux attentes des analystes. * MATTEL avance d'environ 2% dans les transactions hors séance, le fabricant de la poupée Barbie ayant annoncé anticiper pour cette année un bénéfice compris entre 1,35 et 1,45 dollar par action, contre un consensus de 1,37 dollar selon les données de LSEG. Le groupe prévoit également un plan de rachat d'actions d'un milliard de dollars. * RALPH LAUREN a dépassé jeudi les attentes de Wall Street en termes de chiffre d'affaires pour le douzième trimestre consécutif, grâce à la demande soutenue des consommateurs américains les plus aisés pour ses pulls et ses chemises ainsi qu'à un fort rebond en Chine. Le titre prend environ 6% dans les échanges en avant-Bourse. * TAPESTRY gagne 2,9% en avant-Bourse, le groupe de luxe ayant publié jeudi un chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieur aux prévisions, l'amélioration des ventes de ses sacs à main Coach en Amérique du Nord ayant compensé la faiblesse de ses marques Kate Spade et Stuart Weitzman. * COTY prend environ 1% dans les transactions hors séance après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel solide dans un contexte de forte demande pour les cosmétiques. * PAYPAL chute de près de 9% en avant-Bourse, le spécialiste des paiements numériques anticipant une croissance plate de son bénéfice ajusté cette année alors que les investisseurs avaient espoir que l'arrivée de son nouveau directeur général Alex Chriss se traduirait par un retour à une bonne dynamique. * UNDER ARMOUR grimpe de 9,1% après le relèvement de sa prévision de bénéfice annuel en raison d'une baisse du coût des intrants. * KELLANOVA (ex-Kellogg) a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations de Wall Street, dopé par la hausse des prix de ses produits pour le petit-déjeuner et en-cas. * SPIRIT AIRLINES avance de 1% en avant-Bourse après une perte nette trimestrielle moins marquée que prévu. * NEWS CORP - Le conglomérat de médias a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street au niveau du chiffre d'affaires trimestriel grâce à la croissance de la division Dow Jones, des services numériques dans l'immobilier et le rebond de la division d'édition de livres. L'action prend plus de 3% en après-Bourse. * APPLE - Un juge fédéral aux Etats-Unis a rejeté mercredi une plainte accusant le groupe d'avoir surpayé son directeur général, Tim Cook, et d'autres dirigeants en raison d'un mauvais calcul de leur rémunération. * GOPRO plonge de 12,1% en avant-Bourse après la publication par le groupe d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre en deçà des données fournies par LSEG. Le groupe a également enregistré une perte nette sur le trimestre contre un bénéfice il y a un an. * O'REILLY AUTOMOTIVE - Le distributeur d'équipements pour l'automobile a annoncé mercredi prévoir un bénéfice annuel inférieur aux attentes sur fond de hausse des dépenses, ce qui fait reculer le titre de près de 5% dans les échanges hors séance. * APOLLO GLOBAL MANAGEMENT discute avec AlShaya d'une prise de participation minoritaire dans la franchise STARBUCKS pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie centrale, exploitée par le groupe koweïtien, ont rapporté à Reuters trois sources proches du dossier. * WALGREENS BOOTS ALLIANCE a annoncé mercredi avoir réduit sa participation dans le distributeur pharmaceutique CENCORA pour la troisième fois en un peu plus de six mois, ce qui lui permet de lever environ 992 millions de dollars. * UNITEDHEALTH - L'assureur santé a annoncé mercredi soir que son directeur général délégué, Dirk McMahon, prendrait sa retraite après plus de 20 ans au sein de la société. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)