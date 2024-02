Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Uber, Cognizant, Hilton, Pinterest, cours en avant-Bourse) PARIS, 7 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,13% pour le Dow Jones, une stabilité de 0,01% pour le Standard & Poor's 500 et une légère progression de 0,08% pour le Nasdaq * FORD MOTOR bondit de 6,2% en avant-Bourse après la publication par le constructeur automobile d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu et l'annonce du versement d'un dividende supplémentaire aux actionnaires. * SNAP s'écroule de 31,3% en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en deçà des prévisions. Le réseau social a par ailleurs indiqué qu'il se concentrerait cette année sur la croissance du nombre de ses utilisateurs en investissant sur les marchés où il gagne le plus d'argent, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Dans son sillage, PINTEREST perd 4% en avant-Bourse. * AMGEN a fait état mardi d'un bond de 15% de son bénéfice ajusté et d'une hausse de 20% de son chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre à la suite de l'acquisition par la société de biotechnologie, en octobre dernier, du fabricant de médicaments pour maladies rares Horizon Therapeutics. L'action cède cependant 1,6% en avant-Bourse, Leerink Partners ayant abaissé son conseil de "surperformance" à performance de marché". * CHIPOTLE MEXICAN GRILL'S prend 2,7% dans les transactions hors séance après avoir publié un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes au titre du quatrième trimestre. * VF CORP chute de 9,6% en avant-Bourse après l'annonce du départ de son directeur financier Matt Puckett. Le fabricant des baskets Vans et des vêtements The North Face a en outre indiqué avoir raté le consensus sur ses résultats trimestriels en raison de la faiblesse de la demande. * HILTON WORLDWIDE recule de 3,8% en avant-Bourse, le groupe hôtelier prévoyant un bénéfice pour l'ensemble de l'année inférieur aux attentes en raison de signes d'un ralentissement de la demande de voyages de loisirs aux Etats-Unis. * UBER TECHNOLOGIES a annoncé mercredi prévoir un bénéfice d'exploitation et des réservations brutes supérieurs aux attentes pour le trimestre en cours après avoir fait état de résultats meilleurs que prévu sur la période octobre-décembre, dans un contexte de hausse de la demande dans ses activités de VTC et de livraison de repas. * TARGET prend 2% en avant-Bourse en réaction à une information de l'agence Bloomberg selon laquelle le distributeur envisage un nouveau programme de fidélité payant pour ses clients, similaire à ceux d'AMAZON et de WALMART. * BOEING examinera les résultats préliminaires de l'enquête du National Transportation Safety Board (NTSB) sur l'incident du 737 MAX 9 d'ALASKA AIRLINES et décidera s'il y a lieu de prendre d'autres mesures concernant le problème lié à la porte de l'appareil, a déclaré mardi soir un responsable de l'avionneur américain. * FOX CORP, WALT DISNEY'S, ESPN et WARNER BROS DISCOVERY ont annoncé mardi soir leur intention de créer un service de "streaming" sportif à l'automne, destiné à séduire les jeunes téléspectateurs qui boudent la télévision classique. En avant-Bourse, l'action Disney recule de 1,3%, tandis que Warner Bros Discovery perd 2,8%. * GILEAD SCIENCES - Le fabricant de médicaments abandonne 1,9% en après-Bourse en raison d'un bénéfice trimestriel ajusté inférieur aux prévisions de Wall Street. * COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS plonge de 8,7% en avant-Bourse après l'annonce d'une prévision de chiffre d'affaires pour cette année dans une fourchette inférieure au consensus des analystes. * CIRRUS LOGIC - Le fabricant de puces bondit de 8,7% dans les transactions hors séance à la faveur de résultats trimestriels meilleurs que prévu. * FREEPORT-MCMORAN - Le groupe minier spécialisé dans le cuivre a annoncé mardi la promotion de Kathleen Quirk au poste de directrice générale à compter de juin en remplacement de Richard Adkerson, qui conservera la présidence du conseil d'administration. * PALANTIR TECHNOLOGIES - Jefferies relève sa recommandation de "sous-performance" à "conserver". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)