Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Symbotic, Gartner, GE HealthCare Technologies, DocuSign, cours en avant-Bourse) PARIS, 6 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,04% pour le Dow Jones, de 0,14% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,22% pour le Nasdaq: * DUPONT DE NEMOURS a battu mardi les estimations de Wall Street concernant le bénéfice du quatrième trimestre, le fabricant de produits chimiques ayant bénéficié de mesures de réduction des coûts. Le titre prend 2,5% avant l'ouverture. * ELI LILLY a annoncé mardi prévoir un bénéfice pour 2024 supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à une forte demande et une augmentation des capacités de production de son traitement anti-obésité Zepbound et de son médicament pour le diabète Mounjaro. Le titre bondit de 4,6% avant l'ouverture. * CENTENE - L'assureur santé a fait état mardi d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre meilleur que prévu, porté par une hausse des primes. * GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES avance de 2,2% en avant-Bourse après la publication par le groupe de technologies de santé d'un bénéfice supérieur aux attentes au titre du quatrième trimestre. * ALPHABET a annoncé lundi être à la recherche d'investisseurs extérieurs pour sa division internet haut-débit GFiber, en concurrence avec les services proposés par COMCAST , VERIZON COMMUNICATIONS et AT&T, afin d'étendre son offre dans de nouvelles villes américaines. Par ailleurs, Google, la filiale d'Alphabet, a mis en garde mardi contre les sociétés de logiciels espions et plaidé en faveur d'une réglementation plus stricte en la matière. * ALIBABA GROUP HOLDING, JD.COM, PDD HOLDINGS, TENCENT MUSIC, LI AUTO, et BILIBILI avancent de 4% à 8% en avant-Bourse en réaction à une information de l'agence Bloomberg selon laquelle le président chinois Xi Jinping s'apprête à discuter du marché boursier avec les régulateurs financiers, ravivant les spéculations d'un plan de relance dans la deuxième économie mondiale. * PALANTIR TECHNOLOGIES a annoncé lundi soir anticiper pour cette année un bénéfice supérieur aux attentes de Wall Street grâce à une forte demande pour ses offres basées sur l'intelligence artificielle (IA). Par ailleurs, Jefferies passe de "sous-performance" à "conserver" sur Palantir. L'action grimpe Palantir de près de 19% en avant-Bourse. NVIDIA, une valeur liée au secteur de l'IA, a pris 1,5% dans le sillage du groupe avant l'ouverture. * FMC CORP chute de 14% en avant-Bourse après la publication par le spécialiste des produits agricoles d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes et de prévisions pour 2024 faibles. * GENERAL MOTORS va rappeler 323.232 véhicules pour résoudre un problème de hayon, a annoncé mardi l'autorité américaine de la sécurité routière. * KKR a indiqué mardi que son bénéfice distribuable du quatrième trimestre avait augmenté de 4%, grâce à une forte croissance des revenus provenant de la vente d'actifs ainsi que des frais de gestion et de transaction. * WILLIS TOWERS WATSON a annoncé mardi un bénéfice trimestriel supérieur au consensus, grâce aux bonnes performances de ses activités de risque et de courtage. * TSMC a annoncé mardi construire une deuxième usine au Japon qui devrait entrer en service d'ici la fin de 2027, portant l'investissement total dans l'archipel à plus de 20 milliards de dollars. * VIRGIN GALACTIC HOLDINGS - La société de tourisme spatial a annoncé lundi avoir informé l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) du détachement d'une pièce, sans incidence sur la sécurité, lors d'un vol du VMS Eve au cours de la mission "Galactic 06". * GARTNER perd 8,5% en avant-Bourse, le cabinet spécialisé d'études sur les nouvelles technologies ayant annoncé attendre un chiffre d'affaires d'au moins 6,24 milliards de dollars cette année, contre 6,35 milliards prévus par LSEG. * SYMBOTIC, soutenu par WALMART, chute de 17% en avant-Bourse après la publication par la société d'automatisation d'entrepôts d'une prévision de bénéfice pour le trimestre en cours nettement en deçà du consensus. * DOCUSIGN recule de 6% en avant-Bourse après l'annonce d'un plan de restructuration destiné à réduire ses coûts. * MCDONALD'S - BTIG abaisse son conseil d'"acheter" à "neutre". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)