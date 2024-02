Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Merck & Co, Honeywell International, Royal Caribbean, Peloton Interactive, Align Technology, Norfolk Southern, Ball Corp, cours en avant-Bourse) PARIS, 1er février (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,11% pour le Dow Jones, de 0,41% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,61% pour le Nasdaq * QUALCOMM recule de 1,8% avant l'ouverture en raison des inquiétudes sur ses ventes en Chine qui prennent le pas sur le bénéfice légèrement supérieur aux attentes publié par le groupe au titre de son deuxième trimestre fiscal. * APPLE, AMAZON, META PLATFORMS publieront leurs comptes trimestriels après la clôture de Wall Street. * NVIDIA a commencé à prendre des précommandes pour une nouvelle puce d'intelligence artificielle (IA) spécifique à la Chine, et au même prix qu'un produit concurrent de Huawei, ont rapporté des sources. * TESLA va immédiatement organiser un vote de ses actionnaires pour transférer les statuts de la société au Texas, a déclaré jeudi son directeur général, Elon Musk, au lendemain de la décision d'un juge dans le Delaware d'annuler le projet de rémunération record de 56 milliards de dollars dont devait bénéficier le dirigeant. * MERCK & CO a publié jeudi des résultats supérieurs aux attentes au titre du quatrième trimestre, tirés par de solides ventes du Keytruda, son traitement anticancéreux, désormais le médicament sur ordonnance le plus vendu au monde. L'action avance de 1% en avant-Bourse. * METLIFE - L'assureur perd 4,2% après la clôture après avoir affiché un bénéfice net de 77 centimes par action au quatrième trimestre, contre 1,96 dollar par action au trimestre précédent. * HONEYWELL INTERNATIONAL recule de 2,6% en avant-Bourse après l'abaissement par le groupe de ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année. * AMER SPORTS, la maison mère du français Salomon, a annoncé mercredi avoir fixé le prix de son introduction en Bourse (IPO) à 13 dollars par action, en dessous de la fourchette indicative initiale de 16 à 18 dollars par action. Le groupe doit effectuer ses débuts boursiers à New York ce jeudi. * ROYAL CARIBBEAN GROUP a annoncé jeudi anticiper pour cette année un bénéfice supérieur aux attentes de Wall Street, grâce à une forte demande pour les croisières malgré la hausse des tarifs. Le chiffre d'affaires du croisiériste a bondi de près de 28% au quatrième trimestre 2023 à 3,33 milliards de dollars. L'action progresse d'environ 2,8% en avant-Bourse. * PELOTON INTERACTIVE a annoncé jeudi prévoir un chiffre d'affaires pour son troisième trimestre fiscal inférieur aux attentes du marché, le groupe de fitness anticipant une baisse de la demande pour ses équipements dans un contexte d'inflation élevée qui pèse sur les dépenses non-essentielles. * WOLFSPEED- Le fabricant de puces prévoit un chiffre d'affaires inférieur au consensus pour le troisième trimestre, alors que le ralentissement des ventes de véhicules électriques a pesé sur la demande de semi-conducteurs. Le titre perd 6% en avant-Bourse. * QORVO - Le fabricant de puces prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, anticipant un rebond du marché des smartphones. * ALIGN TECHNOLOGY bondit de 12,2% en avant-Bourse, le spécialiste des produits dentaires anticipant un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le trimestre en cours. * CORTEVA a battu mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice trimestriel à la faveur d'une hausse des prix qui a compensé la baisse des volumes. Le groupe de produits chimiques agricoles en outre annoncé un plan de rachat d'actions de près d'un milliard de dollars pour cette année. * ARCHER-DANIELS-MIDLAND - Le groupe de matières premières agricoles a finalisé mercredi l'achat de Fuerst Day Lawson, une société basée au Royaume-Uni qui développe des arômes, a déclaré un porte-parole d'ADM à Reuters. * KKR a déclaré mercredi avoir levé 6,4 milliards de dollars pour son fonds d'infrastructures en Asie-Pacifique. * NORFOLK SOUTHERN grimpe de 8,2% en avant-Bourse après une information du Wall Street Journal selon laquelle un consortium d'investisseurs a pris une participation d'environ un milliard de dollars dans l'opérateur ferroviaire. * BALL CORP - Le fabricant de canettes de bière a raté jeudi le consensus sur son chiffre d'affaires trimestriel, dans un contexte de baisse de la demande et de prudence des consommateurs quant à leurs dépenses. * ADVANCED MICRO DEVICES - Northland Capital relève à "surperformer". Le titre gagne 1,3% avant l'ouverture. * AT&T - JP Morgan relève de "neutre" à "surperformer". Le titre prend 1,4% avant l'ouverture. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Claude Chendjou et Sophie Louet)