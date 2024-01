Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats de Boeing, Otis et Phillips 66, cours en avant-Bourse) PARIS, 31 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,10% pour le Dow Jones, mais une baisse de0,50% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,09% pour le Nasdaq * MICROSOFT a fait état mardi soir de résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, alors que de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle (IA) ont contribué à attirer les consommateurs vers les services d'informatique dématérialisée ("cloud") du groupe. Le titre se replie de 1,5% en avant-Bourse en raison de la hausse des coûts liés à l'IA. * ALPHABET a publié mardi soir des ventes publicitaires pour la période octobre-décembre inférieures aux attentes de Wall Street, ce qui a relégué au second plan les efforts entrepris par le géant technologique dans l'intelligence artificielle (IA) et l'informatique dématérialisée ("cloud"). Le titre chute de 5,6% en avant-Bourse. * Les fabricants de puces NVIDIA, MICRON TECHNOLOGY , QUALCOMM et INTEL perdent de 1% à 2,4% en avant-Bourse dans le sillage d'ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) qui chute de 6,6% avant l'ouverture après la publication par le groupe d'une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieur aux attentes. * TESLA recule de 3,1% en avant-Bourse après la décision d'un juge dans le Delaware d'annuler le projet de rémunération record de 56 milliards de dollars dont devait bénéficier Elon Musk, le dircteur général du constructeur automobile, à la suite d'une plainte déposée par un actionnaire. * ELECTRONIC ARTS a fait état mardi de réservations trimestrielles ("bookings") inférieures aux attentes, une baisse des dépenses et une intensification de la concurrence ayant affecté la demande pour ses titres de jeux. L'action recule de de 3% dans les transactions hors séance. * BOEING a "beaucoup à prouver" pour regagner la confiance des autorités de régulation et de ses clients après l'incident en plein vol d'un 737 MAX de la compagnie ALASKA AIRLINES , a reconnu mercredi son PDG Dave Calhoun, ajoutant que le constructeur aéronautique "avancera prudemment" face au "sérieux défi" qu'il traverse. Par ailleurs, l'avionneur n'a pas fourni de prévisions financières pour 2024 et a dit avoir accusé au quatrième trimestre une perte ajustée par action de 0,47 dollar, contre une perte ajustée de 1,75 dollar par action il y a un an. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10% à 22 milliards de dollars. L'action est en légère hausse en avant-Bourse. * STARBUCKS avance de 2,7% en avant-Bourse après la publication par la chaîne de café de résultats en baisse, mais meilleurs que prévu, au titre de son premier trimestre fiscal. * MONDELEZ INTERNATIONAL, maison mère de Cadbury, a fait état mardi d'une hausse de ses ventes au quatrième trimestre, mais les augmentations de prix ont pesé sur la demande, qui recule en volume. L'action perd 2,8% en avant-Bourse. * PARAMOUNT GLOBAL bondit de 21% en avant-Bourse, le magnat des médias Byron Allen ayant soumis une offre de rachat de 30 milliards de dollars, dette comprise, sur le groupe, montre un communiqué adressé à Reuters mardi soir. * WALMART a annoncé mardi vouloir procéder à un fractionnement de ses actions en circulation à raison de 3 pour 1, dans le cadre d'un examen en cours sur les niveaux optimaux de transactions et d'écart. L'action prend 1,3% en avant-Bourse. * MATCH, maison mère de Tinder, a annoncé mardi soir anticiper un chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieur aux attentes de Wall Street, les utilisateurs d'applications de rencontres ayant réduit leurs dépenses dans un contexte d'incertitude économique. * PHILLIPS 66 a dépassé mercredi les attentes au niveau du bénéfice trimestriel, grâce à une demande soutenue de carburant et de solides performances notamment dans sa division chimie. * OTIS WORLDWIDE - Le fabricant d'ascenseurs et d'escalators a fait état mercredi d'un bénéfice pour le légèrement meilleur que prévu, grâce à une demande soutenue pour ses services de maintenance et de réparation. * NASDAQ, l'entreprise qui gère la Bourse américaine du même nom, prévoit de supprimer des centaines d'emplois dans le cadre de l'intégration du fournisseur de logiciels Adenza dans ses activités - une acquisition bouclée l'an dernier, a rapporté mardi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier. * JUNIPER NETWORKS, qui doit être racheté par HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, a publié mardi soir un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux attentes du marché, pénalisé notamment par la faiblesse des dépenses de ses clients dans le domaine de l'informatique dématérialisée ("cloud"). * SKYWORKS SOLUTIONS, fournisseur d'APPLE, a dépassé mardi soir les attentes concernant son bénéfice trimestriel, à la faveur d'une stabilisation de son marché et de l'utilisation croissante des technologies télécoms à la norme 5G. * THERMO FISHER SCIENTIFIC - Le fabricant d'équipements médicaux a annoncé mercredi anticiper un bénéfice annuel inférieur aux attentes de Wall Street, en raison d'une poursuite de la baisse de la demande dans ses services utilisés pour fabriquer des produits thérapeutiques et des vaccins. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)