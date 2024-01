Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Pfizer, Jetblue Airways, Regeneron Pharmaceuticals, 2seventy Bio, Marathon Petroleum) PARIS, 30 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,24% pour le Dow Jones, de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,23% pour le Nasdaq: * SUPER MICRO COMPUTER bondit de 12,4% après avoir relevé ses prévisions sur l'année. Dans son rapport trimestriel, Super Micro a déclaré que son chiffre d'affaires net pour le premier trimestre 2024 atteindrait entre 3,7 et 4,1 milliards de dollars, contre un consensus à 2,87 milliards de dollars. Les valeurs liées à l'intelligence artificielle augmentent avant l'ouverture, NVIDIA gagnant 1,1%, MICROSOFT 1%. * PFIZER a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel inattendu, porté par ses mesures de réduction de coûts et les moindres retours de traitements Paxlovid contre le COVID-19 par le gouvernement américain. * UPS a dit viser un chiffre d'affaires annuel inférieur au consensus, la demande de livraison demeurant morose. La société s'attend à ce que son chiffre d'affaires de l'année 2024 soit compris entre 92,0 milliards et 94,5 milliards de dollars, en dessous du consensus de 95,57 milliards de dollars. FEDEX perd 1,4% dans les échanges avant-Bourse dans le sillage d'UPS, qui recule de 5%. * GENERAL MOTORS a fait état mardi d'un bénéfice avant impôt en baisse au quatrième trimestre, mais a donné aux investisseurs des perspectives optimistes pour 2024 et a signalé que davantage de capital pourrait être restitué aux actionnaires. Le constructeur automobile prévoit un bénéfice ajusté avant impôts compris entre 12 et 14 milliards de dollars cette année, contre 12,4 milliards de dollars pour 2023. Le titre prenait 5,2% en avant-Bourse et Ford Motors 2,3% dans son sillage. * WHIRLPOOL a fait état de prévisions de chiffre d'affaire et de bénéfices annuels inférieurs aux estimations des analystes lundi, alors que le fabricant d'appareils électroménagers fait face à la pression de ses rivaux et à des dépenses plus élevées. Le titre perd environ 4% après la clôture. * FORD MOTOR - Les présidents de deux commissions de la Chambre des représentants ont demandé à l'administration Biden d'enquêter sur quatre sociétés chinoises impliquées, selon eux, dans le projet d'usine de batteries de Ford Motor dans le Michigan, selon une lettre consultée lundi par Reuters. Ford Motor a par ailleurs déclaré mardi qu'il fournirait plus de 1.000 véhicules électriques F-150 Lightning et Mustang Mach-E à ECOLAB pour remplacer les véhicules à essence de l'entreprise. * BOEING a confirmé lundi qu'il retirait la demande adressée l'an dernier à l'Administration fédérale de l'aviation pour obtenir une dérogation à une norme de sécurité pour son 737 MAX 7. Ryanair achètera autant de Boeing MAX 10 que possible, a déclaré la compagnie aérienne à Reuters mardi, réitérant sa confiance dans le constructeur américain. * GILEAD SCIENCES a déclaré lundi avoir augmenté sa participation dans ARCUS BIOSCIENCES à 33% et élargi sa présence au conseil d'administration du développeur de médicaments, approfondissant ainsi leur collaboration dans le développement de médicaments contre le cancer. La société a réalisé un investissement de 320 millions de dollars en achetant des actions d'Arcus à 21 dollars par action, soit une prime de 37,3% par rapport au dernier cours de clôture. Arcus bondissait de 11,8% à 17,2 dollars après la clôture. * JETBLUE AIRWAYS a déclaré mardi réfléchir à de nouvelles réductions de coûts après avoir prévu une baisse de ses revenus au premier trimestre en raison des premiers signes de ralentissement de la demande intérieure. Le titre perdait 1,1% avant l'ouverture. * REGENERON PHARMACEUTICALS va acquérir les droits de développement et de commercialisation de thérapies cellulaires immunitaires expérimentales auprès de 2SEVENTY BIO et former une nouvelle unité de recherche et développement pour ces thérapies, ont annoncé les deux sociétés mardi. * MARATHON PETROLEUM augmente de 3% avant l'ouverture, après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels, grâce à une demande soutenue qui a compensé la baisse des prix des carburants. * NUCOR - Le sidérurgiste a affiché une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre lundi, pénalisé par la baisse des prix de ses produits et de ses volumes de ventes dans tous ses segments. * ALBEMARLE, le plus grand producteur de lithium au monde, a licencié plus de 300 employés, soit 4% de ses effectifs, a rapporté lundi le site d'information The Information. * AMERICAN AIRLINES a déclaré lundi qu'environ 600 emplois au sein de son équipe de soutien à la clientèle seraient concernés par ses efforts pour réorganiser l'équipe. * SILICON LABORATORIES perdait 3,4% après la clôture, après que la société a annoncé qu'elle retarderait d'une semaine la publication de ses résultats du quatrième trimestre. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)