Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Sarepta Therapeutics, Willscot Mobile Mini, Mcgrath Rentcorp, Warner Bros Discovery) PARIS, 29 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones (-0,05%) et le Standard & Poor's 500 (0,07%), tandis que le Nasdaq pourrait avancer de 0,25%: * UNITED AIRLINES a contacté Airbus pour acheter davantage d'avions de type A321neo afin de combler le vide potentiel laissé par le retard des 737 MAX 10 de BOEING, selon des sources industrielles. La compagnie Ryanair, de son côté, s'est dite prête lundi à acheter "au juste prix" les 737 MAX 10, dont la livraison aurait été rejetée par les clients du groupe aéronautique américain. * INTEL, MICRON TECHNOLOGY, TEXAS INSTRUMENTS - L'administration américaine devrait accorder dans les semaines à venir des milliards de dollars de subventions aux principales entreprises de semi-conducteurs afin de les aider à construire de nouvelles usines aux Etats-Unis, a rapporté samedi le Wall Street Journal. * LOCKHEED MARTIN a annoncé vendredi son intention de supprimer 1% de ses effectifs au cours de cette année afin de réduire ses coûts et de rationaliser ses opérations. Le groupe de Défense emploie 122.000 personnes dans le monde. * MICROSOFT - Teams, la plate-forme de messagerie professionnelle du groupe américain, a été rétablie samedi après une perturbation ayant bloqué son accès. * SAREPTA THERAPEUTICS a déclaré lundi qu'un essai à mi-parcours a montré qu'un de ses médicaments expérimentaux était plus efficace que son ancien médicament pour certains patients atteints de la maladie de Duchenne. * WILLSCOT MOBILE MINI a déclaré lundi qu'elle allait acheter la société de location MCGRATH RENTCORP dans le cadre d'une transaction évaluée à 3,8 milliards de dollars, alors que la société de solutions de stockage portables cherche à étendre sa présence en Amérique du Nord. * SPOTIFY a déclaré vendredi que le projet soumis par APPLE pour se conformer à la loi sur les marchés numériques de l'Union européenne (DMA) était "une farce complète et totale". * VIR BIOTECHNOLOGY - JP Morgan abaisse son conseil à "neutre" contre "surpondérer" * HERSHEY - Bernstein relève son conseil à "surperformance" contre "performance en ligne avec le marché". * DOLLAR TREE - JP Morgan relève son conseil de "neutre" à "surpondérer". * WARNER BROS DISCOVERY chute de 1,6% avant l'ouverture, après que Wells Fargo a abaissé sa recommandation à "pondération en ligne". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)