Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec Tesla, Apple, Alibaba, JD.com, Pinduoduo, Bilibili, American Express, Northrop Grumann) PARIS, 26 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le Dow Jones, 0,1% pour le Standard & Poor's 500 et 0,36% pour le Nasdaq: * INTEL a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur au consensus, face à une demande incertaine pour ses puces utilisées par les serveurs et les ordinateurs personnels. Le titre chute de 12,1% avant l'ouverture. * Les actions américaines du secteur des semi-conducteurs sont en repli dans les échanges avant-bourse après les résultats trimestriels d'Intel. ADVANCED MICRO DEVICES , NVIDIA, BROADCOM, MICRON TECHNOLOGY ET MARVELL TECHNOLOGY perdent entre 1,5% et 2,3%. * TESLA devra rappeller près de 200.000 véhicules Model S, X et Y aux États-Unis en raison d'un dysfonctionnement du logiciel qui pourrait obstruer la visibilité des conducteurs en marche arrière, a déclaré vendredi l'autorité américaine de la sécurité routière. * APPLE s'expose à des mesures sévères si les modifications apportées à son App Store ne sont pas conformes aux nouvelles réglementations de l'Union européenne, a déclaré vendredi le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton. * Les actions des grands groupes chinois côtées aux États-Unis reculent sur des prises de bénéfice après trois sessions successives de gains. ALIBABA, JD.COM, PINDUODUO et BILIBILI cèdent entre 1,4% et 2,5% avant l'ouverture. * KLA - Le constructeur d'outils de fabrication de puces a annoncé jeudi des revenus trimestriels inférieurs aux estimations de Wall Street, évoquant une demande atone dans le segment de l'électronique. L'action a chuté de plus de 5% après la clôture. Le titre perd 6,2% après la clôture. * VISA a fait état d'une hausse de 8% de son bénéfice au premier trimestre jeudi, le plus grand processeur de paiement au monde ayant bénéficié de dépenses plus importantes pendant la période des fêtes de fin d'année. Le titre perd 0,6% après la clôture. * SALESFORCE va licencier environ 700 employés, la dernière salve de licenciements à toucher le secteur de la tech, a rapporté le Wall Street Journal vendredi. * CAPITAL ONE FINANCIAL a fait état d'une baisse de 43% de son bénéfice au quatrième trimestre jeudi, le prêteur ayant mis de côté davantage de fonds pour couvrir les prêts non performants et ayant enregistré une charge ponctuelle liée à l'assurance-dépôts du gouvernement. Le titre perd 1,4% après la clôture. * AMERICAN EXPRESS a annoncé vendredi prévoir un bénéfice annuel supérieur aux prévisions pour 2024. Le titre progresse de près de 3% dans les échanges d'avant-Bourse. * T-MOBILE US a annoncé jeudi prévoir une croissance de son nombre d'abonnés mensuels supérieure aux estimations en 2024, le groupe misant sur sa large couverture 5G et ses offres promotionnelles pour attirer les consommateurs. Le titre perd 2,3% après la clôture. * WESTERN DIGITAL - Le fabricant de produits de stockage de données a affiché jeudi une perte trimestrielle ajustée plus importante que prévu, en raison de l'impact des restructurations mises en oeuvre par la société dans ses activités flash et HDD. Le titre perd 4% après la clôture. * LEVI STRAUSS a annoncé prévoir un chiffre d'affaires et des bénéfices annuels inférieurs aux attentes de Wall Street jeudi, et a déclaré qu'il supprimerait 10% à 15% de ses emplois dans le monde, le fabricant de jeans cherchant à maîtriser ses coûts dans un contexte de ralentissement de ses activités de gros. Le titre perd 3,6% après la clôture. * VALERO ENERGY - Les résultats du quatrième trimestre du raffineur ont battu les estimations de Wall Street grâce à des résultats meilleurs que prévu dans le raffinage et la production d'éthanol, a déclaré la société jeudi. * L3HARRIS a battu les attentes de bénéfices du quatrième trimestre jeudi, bénéficiant d'une hausse de la demande d'armes et d'une augmentation des dépenses de défense mondiale. Le titre perd 3,2% après la clôture. * AMAZON.COM - La filiale du groupe AWS a déclaré jeudi qu'elle prévoyait d'investir 10 milliards de dollars pour construire deuxentres de données dans le Mississippi, dans un contexte de demande croissante d'informatique dématérialisée. * PTC THERAPEUTICS a déclaré jeudi que le comité consultatif du régulateur européen de la santé a réaffirmé son avis négatif pour son médicament utilisé pour traiter une maladie musculaire rare, ce qui a fait chuter le groupe de plus de 11% dans les échanges prolongés. * Brightspring Health Services, soutenu par KKR, a fixé jeudi le prix de son introduction en Bourse en dessous de sa fourchette cible et lèvera 633 millions de dollars. L'introduction en Bourse valorise BrightSpring à 2,2 milliards de dollars. * NORTHROP GRUMMAN CORP - RBC abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance de secteur". (Rédigé par Corentin Chappron et Augustin Turpin)