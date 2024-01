Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Apple, Boeing, Southwest Airlines, American Airlines, Blackstone, Intel) 25 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en hausse de 0,01% pour le Dow Jones, de 0,08% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,16% pour le Nasdaq * TESLA - Le constructeur de véhicules électriques a fait état mercredi soir d'une baisse de sa marge brute sur la période octobre-décembre en rythme annuel, et prévenu d'un net ralentissement de la croissance du volume de ses véhicules cette année. L'action recule de 7,8% en avant-Bourse. Dans son sillage d'autres fabricants de véhicules électriques tels que Rivian Automotive et Lucid Group , perdent plus de 2% en avant-Bourse. Son PDG, Elon Musk, a en outre déclaré que, sans barrières commerciales, les constructeurs automobiles chinois allaient "démolir" leurs rivaux mondiaux, soulignant la pression que le groupe subit de la part d'entreprises en pleine expansion telles que le constructeur chinois BYD. * BOEING - L'autorité américaine de l'aviation civile, la FAA (Federal Aviation Administration), a temporairement interdit mercredi à Boeing d'augmenter la cadence de production de ses 737 MAX, ce qui pourrait avoir des répercussions sur les projets de développement des compagnies et équipementiers aériens mondiaux. Cette décision intervient après la perte en plein vol d'une porte d'un Boeing 737 MAX 9 d'Alaska Airlines ALK.N au début du mois. L'action perd 2,3% en avant-Bourse. * IBM a prévu mercredi une croissance de son chiffre d'affaires annuel supérieure aux estimations, misant sur une demande stable pour ses logiciels informatiques et ses services de conseil de la part des entreprises cherchant à adopter l'intelligence artificielle (IA). * FORD a déclaré mercredi qu'il s'attendait à enregistrer une perte de réévaluation avant impôts d'environ 1,7 milliard de dollars au quatrième trimestre, liée aux pensions et autres avantages postérieurs au départ à la retraite de ses employés. L'action recule de 1,1% en avant-Bourse. * APPLE - Les livraisons de smartphones d'Apple en Chine ont reculé de 2,1% au dernier trimestre 2023 par rapport à la même période de l'année précédente, pénalisées par l'intensification de la concurrence des rivaux locaux menés par Huawei, montrent jeudi les données du cabinet d'études IDC. Le fournisseur d'Apple STMicroelectronics a par ailleurs prévu une baisse de plus de 15% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. * BLACKSTONE a fait état jeudi d'une hausse de 4% de son bénéfice distribuable à près de 1,4 milliard de dollars au quatrième trimestre, la plus grande société de capital-investissement au monde ayant liquidé un plus grand nombre de ses actifs dans les secteurs de l'immobilier, du crédit et des fonds spéculatifs. * PARAMOUNT - Le directeur general de Skydance Media, David Ellison, a fait une offre préliminaire pour racheter National Amusements, la holding de la famille Redstone, afin de prendre le contrôle de Paramount Global, a rapporté Bloomberg News mercredi. * SOUTWEST AIRLINES - La compagnie aérienne basée à Dallas, qui a déclaré jeudi avoir exclu le modèle MAX 7 de Boeing de ses plans de flotte pour 2024, a annoncé une perte nette de 219 millions de dollars au quatrième trimestre, liée à une dépense d'exploitation de 426 millions de dollars. * AMERICAN AIRLINES a prévu jeudi un bénéfice 2024 largement supérieur aux attentes, le transporteur bénéficiant d'une forte demande pour les voyages internationaux, ce qui fait grimper ses actions de 3,7% en avant-Bourse. * Intel, dont les résultats sont attendus après la clôture jeudi, progresse de 1,2% en avant-Bourse. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)