Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Apple, groupes chinois cotés à New York, Abbot, Dupont de Nemours et contrats à terme) PARIS, 24 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,39% pour le Dow Jones, de 0,56% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,88% pour le Nasdaq: * NETFLIX a fait état mardi d'un nombre de nouveaux abonnés au quatrième trimestre nettement supérieur aux attentes de Wall Street, grâce notamment à l'ultime saison de la série "The Crown" et au film inédit "The Killer" de David Fincher. Le géant américain du 'streaming' progressait de 8,5% avant l'ouverture, et entraîne les groupes du secteur dans son sillage. ROKU progresse de 3,3%, PARAMOUNT de 1,4%. * ASML a fait état mercredi d'un bénéfice net et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, portés par le dynamisme de son activité en Chine. Les valeurs du secteur progressent avant l'ouverture, AMD, INTEL et APPLIED MATERIALS prenant entre 1,2% et 1,9%. * SAP a dévoilé mardi un plan de restructuration de 2 milliards d'euros portant sur 8.000 postes, afin de mieux se concentrer sur la croissance des secteurs d'activité axés sur l'intelligence artificielle (IA). Le fabricant de logiciels a également annoncé prévoir pour 2024 un chiffre d'affaires de 17 à 17,3 milliards d'euros pour ses services informatiques dématérialisés. Les autres groupes su secteur progressent avant l'ouverture: CLOUDFLARE, SERVICENOW et SNOWFLAKE prennent entre 2,6% et 3,5%. * APPLE - Le Wall Street Journal rapporte mercredi que le groupe prévoit d'ajouter de nouveaux frais et de nouvelles restrictions lorsqu'il commencera à autoriser les téléchargements de logiciels tiers en dehors de son App Store. * TESLA compte commencer la production de véhicules électriques moins onéreux mi-2025, ce qui fait progresser le titre de 1,1% avant l'ouverture. Le groupe publiera ses résultats mercredi, après la clôture. * Les actions cotées à New York d'ALIBABA, BILIBILI et LI AUTO progressent de 1,9% et 3,2% avant-Boruse après que la banque centrale chinoise a annoncé une forte réduction des réserves bancaires pour tenter de soutenir l'économie et les marchés boursiers du pays. * IBM publiera ses résultats après la clôture. * BOEING - ALASKA AIRLINES a trouvé "des boulons desserrés sur de nombreux" 737 MAX 9, a déclaré le groupe mardi. Boeing interrompra jeudi la production de 737 pour une journée. Par ailleurs, la roue avant d'un 757 exploité par Delta Air Lines s'est détachée alors que l'avion s'alignait pour décoller, selon l'autorité américaine de l'aviation civile (FAA). Le titre perd 1% avant l'ouverture. * WALGREENS BOOTS ALLIANCE étudie la possibilité de vendre la société de pharmacies spécialisées Shields Health Solutions, a rapporté mardi Bloomberg News. Le groupe pourrait être valorisé à plus de 4 milliards de dollars. Walgreen prend 2% avant l'ouverture. * EBAY va supprimer environ 1.000 postes, soit environ 9 % de ses effectifs actuels, a indiqué la société mardi. Le titre prend 3% avant l'ouverture. * TEXAS INSTRUMENTS a annoncé prévoir un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes du marché mardi, alors que les stocks de puces grossissent et que les premiers signes de faiblesse se font sentir dans le secteur de l'automobile. Le titre perd 4,2% avant l'ouverture. * AT&T a fait état mercredi d'un bénéfice annuel inférieur au consensus, alors qu'il est confronté à la concurrence d'autres opérateurs et à la dépréciation de certains de ses anciens équipements. * ABBOTT LABORATORIES - Le fabricant d'appareils médicaux recule de 2% en avant-Bourse après avoir prévu un bénéfice annuel largement inférieur aux estimations, bien qu'il ait répondu aux attentes en matière de bénéfices. * DUPONT DE NEMOURS a dit mercredi s'attendre à enregistrer une perte au quatrième trimestre, contre un bénéfice l'année précédente. L'action chute de 12% en avant-Bourse. * ELEVANCE HEALTH a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux estimations des analystes, grâce à la hausse des primes de son activité d'assurance santé et à la demande pour ses services de santé. * GENERAL DYNAMICS a fait état d'un bond de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre mercredi, les tensions géopolitiques ayant soutenu la demande pour ses équipements militaires. * BAKER HUGHES - La société de technologie pétrolière a battu les estimations des analystes pour le bénéfice du quatrième trimestre mardi, grâce à une forte demande pour ses services et équipements sur les marchés internationaux. Le titre prenait 1,1% après la clôture. * INTUITIVE SURGICAL a battu les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du quatrième trimestre mardi, la reprise des opérations chirurgicales ayant stimulé la demande pour ses robots utilisés dans les procédures peu invasives. Le titre prenait 6,4% après la clôture. * STEEL DYNAMICS a fait état d'une chute de 33% de son bénéfice au quatrième trimestre mardi, pénalisé par la hausse des coûts des matières premières et la baisse des prix des produits. (Rédigé par Corentin Chappron et Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)