Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Halliburton, Lockheed Martin, RTX, D.R. Horton, Exxon Mobil, Chevron, Aflac) PARIS, 23 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture hésitante avec un repli de 0,11% pour le Dow Jones mais une hausse de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,25% pour le Nasdaq : * Les résultats de TEXAS INSTRUMENTS sont attendus après la clôture. NETFLIX publiera ses chiffres à 21h00 GMT. * UNITED AIRLINES a présenté lundi des perspectives optimistes pour l'ensemble de l'année malgré l'annonce d'une perte plus importante que prévu pour le premier trimestre 2024, lié à l'immobilisation des Boeing 737 MAX 9. Le titre prend 5,9% avant l'ouverture et entraine dans sa hausse les autres groupes de l'aérien. DELTA AIR LINES, AMERICAN AIRLINES et SOUTHWEST AIRLINES prennent entre 2,4% et 3,1%. * 3M a fait état mardi d'un bénéfice annuel inférieur aux attentes, entraînant une chute de 5,7% du titre dans les échanges en avant-Bourse. * JOHNSON & JOHNSON a fait état mardi d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires légèrement supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, portés par la forte demande pour son traitement phare contre le psoriasis. * INVESCO abandonne 3,4 en avant-Bourse après ses résultats au quatrième trimestre. * GENERAL ELECTRIC recule de 4% dans les échanges d'avant-Bourse après avoir fait état mardi d'une prévision de bénéfice pour le trimestre en cours inférieure aux attentes. * PROCTER & GAMBLE a fortement revu à la baisse mardi sa prévision de bénéfice annuel alors que l'effet positif des hausses des prix s'estompe et que le groupe a dû passer une dépréciation sur son activité Gillette. * HALLIBURTON a fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes au quatrième trimestre, la vigueur des activités de forage en mer et à l'étranger ayant stimulé la demande de services et d'équipements pour les champs pétrolifères. * VERIZON prend 5% en avant-Bourse, le groupe ayant annoncé anticiper un bénéfice annuel supérieur aux estimations mardi. L'opérateur s'attend à faire état de la plus forte hausse trimestrielle de son nombre d'abonnés depuis près de deux ans. * LOCKHEED MARTIN a annoncé mardi prévoir un bénéfice 2024 inférieur aux attentes, alors que le segment aéronautique du groupe est confronté à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. * RTX prend 3,8% en avant Bourse après avoir fait état d'une hausse de 10% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes interrogés par LSEG. * D.R. HORTON cède 4,9% en avant-bourse après ses résultats au premier trimestre. * ZIONS BANCORPORATION a annoncé lundi prévoir une légère baisse de ses revenus nets d'intérêts pour 2024, après avoir affiché une chute de 58% de son bénéfice au quatrième trimestre, alors que les banques dépensent plus pour attirer et conserver les dépôts des clients. * INHIBRX - Sanofi a accepté d'acheter le projet de développement de médicaments INBRX-101 à sa société mère Inhibrx pour environ 2,2 milliards de dollars, ont annoncé les deux entreprises mardi. * GILEAD SCIENCES, JOHNSON & JOHNSON - La Food and Drug Administration (FDA) américaine a annoncé lundi que les entreprises devraient ajouter un avertissement sur les prescription des thérapies anticancéreuses dites CAR-T, produites notamment par les deux groupes. * Les ACTIONS CHINOISES cotées aux Etats-Unis avancent avant l'ouverture après que le gouvernement a promis de nouvelles mesures de soutien aux marchés locaux. PDD HOLDINGS prend 2%, BAIDU 1.3%, et les groups de véhicules électriques LI AUTO, NIO et XPENG (XPEV.NK), entre 3,3% et 4,5%. * Les groupes liés au candidat républicain Donald Trump progressent avant les primaires du New Hampshire, qui se tiendront mardi. DIGITAL WORLD ACQUISITION bondit de 16%, RUMBLE de 23% et PHUNWARE de 10,5%. * NETFLIX a annoncé mardi que Scott Stuber, responsable des films au sein du groupe, partirait en mars pour lancer sa propre entreprise de médias. * COINBASE GLOBAL - JP Morgan abaisse sa recommandation de "neutre" à "sous-pondérer". Le titre perd 4,4% avant l'ouverture. * AFLAC - Evercore ISI abaisse sa recommandation de "performance en ligne" à "sous-performance". * EXXON MOBIL - TD Cowen relève sa recommandation de "performance de marché" à "surperformance". * CHEVRON - Cowen abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance de marché". (Rédigé par Corentin Chappron et Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)