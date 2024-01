Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Gilead, Ionis, Western Digital, Union Pacific, Norfold Southern, Lowe's, Edison, Public Service Entreprise) PARIS, 22 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,14% pour le Dow Jones, de 0,3% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,57% pour le Nasdaq: * MACY'S a rejeté dimanche l'offre de reprise de 5,8 milliards de dollars du consortium d'investisseurs réunissant Arkhouse Management et son partenaire Brigade Capital Management, citant des inquiétudes sur le financement et la valorisation de cette opération. * BOEING - L'Administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) a recommandé dimanche aux opérateurs de Boeing 737-900ER d'inspecter visuellement les portes de sortie afin de s'assurer que le composant est correctement fixé. L'action est en baisse de 1,8% avant l'ouverture. * MICROSOFT a déclaré vendredi avoir détecté le 12 janvier un cyberincident survenu fin novembre et enquêter sur l'ampleur de l'incident. * JETBLUE AIRWAYS et SPIRIT AIRLINES ont annoncé vendredi qu'ils feraient appel de la décision d'un juge qui a bloqué cette semaine le projet de rapprochement des deux transporteurs aériens. * ARCHER-DANIELS-MIDLAND chute de 8,5% après avoir mis son directeur financier en congé administratif, avec effet immédiat. Par ailleurs, Goldman Sachs a abaissé sa recommandation de "acheter" à "neutre". * EXXON MOBIL a déposé dimanche une plainte auprès d'un tribunal du Texas afin d'empêcher qu'une proposition sur le climat émanant d'investisseurs activistes ne soit soumise au vote lors de l'assemblée générale de la société en mai. * SOLAREDGE TECHNOLOGIES a déclaré dimanche qu'elle allait licencier environ 16% de sa main-d'oeuvre mondiale, environ 900 employés. * GILEAD SCIENCES a déclaré lundi qu'un essai de phase avancée de son anticorps conjugué à un médicament Trodelvy n'a pas permis de démontrer d'amélioration significative de la survie des patients atteints d'un cancer du poumon. * IONIS PHARMACEUTICALS a déclaré lundi que son médicament pour le traitement d'une maladie génétique rare, l'angio-oedème héréditaire, avait atteint l'objectif principal d'un essai de stade avancé. * WESTERN DIGITAL prend 3,9% dans les échanges d'avant-marché après que Morgan Stanley le désigne comme "meilleur choix". * UNION PACIFIC CORP - Bernstein relève sa recommandation de "performance en ligne" à "surperformer". * NORFOLK SOUTHERN CORP - Bernstein relève sa recommandation de "performance en ligne" à "surperformer" . * HOME DEPOT - Oppenheimer abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performance en ligne". * LOWE'S COMPANIES - Oppenheimer abaisse sa recommandation de "superformer" à "performance en ligne". * EDISON INTERNATIONAL - Guggenheim relève sa recommandation de "neutre" à "acheter". * PUBLIC SERVICE ENTERPRISE - Guggenheim abaisse sa recommandation de "acheter" à "neutre". (Rédigé par Corentin Chappron et Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)