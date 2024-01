Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec semiconducteurs, IBM, Comerica, Synchrony Financial, Ally Financial, Wayfair, Apple, SLB, Boieng, Genera Electric, Spirit Airlines, Jetblue Airways, Ford Motor, Travelers) PARIS, 19 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, les contrats à terme suggérant une ouverture en hausse de 0,45% pour le Dow Jones , de 0,45% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,71% pour le Nasdaq: * Les SEMICONDUCTEURS progressent avant l'ouverture après que SUPER MICRO COMPUTER a relevé ses perspectives pour son deuxième trimestre. Super Micro Computer prend 12,4% avant l'ouverture, NVIDIA, ADVANCED MICRO DEVICES, BROADCOM, QUALCOMM, INTEL, MICRON , TEXAS INSTRUMENTS, LAM RESEARCH, ON SEMICONDUCTOR MARVELL TECHNOLOGY se hissent de dentre 1,5% et 2%. * MACY'S - La chaîne américaine de grands magasins a annoncé jeudi soir son intention de supprimer 2.350 emplois et de fermer cinq magasins, dans le cadre de la rationalisation de ses activités. * BOEING a annoncé vendredi ne pas prévoir des retards significatifs dans les livraisons d'avions à l'Inde en raison des problèmes liés au 737 MAX 9. Par ailleurs, un Boeing 747-8 cargo d'Atlas Air a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Miami à la suite d'un dysfonctionnement de son moteur, fabriqué par GENERAL ELECTRIC, peu après son décollage. * SPIRIT AIRLINES a demandé à JETBLUE AIRWAYS de faire appel de la décision d'un juge fédéral de bloquer la fusion entre les deux groupes, selon des personnes au fait du dossier. Spirit Airlines a également déclaré vendredi qu'il évaluait les options pour refinancer certaines échéances de sa dette, alors que certains analystes s'inquiètent de la capacité de la compagnie aérienne à rester à flot, ce qui fait progresser le titre de 15% avant l'ouverture. * FORD MOTOR a déclaré vendredi qu'il réduirait la production de son pick-up F-150 Lightning, évoquant une hausse moins forte que prévue de la demande en véhicules électriques en 2024. * AMAZON a annoncé vendredi que sa division Amazon Web Services (AWS) prévoyait d'investir 2.260 milliards de yens (14 milliards d'euros) au Japon d'ici 2027 pour développer ses services d'informatique dématérialisée (cloud) sur lesquels reposent des offres d'intelligence artificielle (IA). * APPLE - La Commission européenne cherche à connaître l'avis des concurrents et des clients du groupe sur les concessions offertes par Apple pour échapper aux accusations antitrust de l'UE, a déclaré la Commission vendredi. * IROBOT - Selon le Wall Street Journal, la Commission européenne envisage de bloquer l'acquisition par Amazon du fabricant d'aspirateurs autonomes pour un montant de 1,4 milliard de dollars. L'action iRobot plonge de 35,9% en avant-Bourse. * COMERICA a annoncé vendredi prévoir une baisse de 11% de ses revenus nets d'intérêts (RNI) en 2024, le groupe versant davantage d'intérêts sur les dépôts tout en constatant un ralentissement de la demande de prêts. * SLB a dépassé le consensus pour son bénéfice trimestriel vendredi, l'activité de forage en mer et à l'étranger ayant soutenu la demande pour ses services et équipements pétroliers. * SYNCHRONY FINANCIAL a accepté d'acquérir l'activité de financement d'ALLY FINANCIAL, un spécialiste du crédit à la consommation, ont annoncé les deux sociétés vendredi. * TRAVELERS a déclaré vendredi que son bénéfice du quatrième trimestre avait plus que doublé, grâce à une forte souscription, des rendements d'investissement plus élevés et des pertes moins importantes. * VF CORP - Le fabricant des baskets Vans a annoncé jeudi que la cyberattaque dont il a été victime en décembre a concerné les données personnelles d'environ 35,5 millions de clients. Le groupe précise ne pas s'attendre à un impact important sur ses finances. * CITIGROUP - Le directeur général, Jane Fraser, a discuté jeudi avec des cadres du groupe du vaste plan de restructuration de la banque, qui a supprimé des postes de direction cette semaine, selon deux sources proches du dossier. * JPMORGAN CHASE - La banque a annoncé jeudi que la rémunération de son directeur général, Jamie Dimon, avait augmenté d'environ 4,3% à 36 millions de dollars pour 2023. * WALMART a annoncé jeudi son intention d'augmenter le salaire annuel moyen et les primes de ses directeurs de magasin aux Etats-Unis à compter du 1er février. Le salaire horaire moyen au sein du géant de la distribution passera à plus de 18 dollars à cette échéance. * ROYAL CARIBBEAN a annoncé jeudi avoir annulé des croisières en raison des attaques en mer Rouge, tandis que CARNIVAL a indiqué travailler avec des experts en sécurité dans le monde et des Etats pour donner la priorité à la sécurité, si besoin en modifiant ses itinéraires. * IBM - Brokerage Evercore ISI relève sa recommandation de "en ligne" à "surperformer". Le titre prend 2,5% avant l'ouverture. * ROKU - Seaport Research Partners relève sa recommandation à "neutre" contre "vendre". * HERTZ GLOBAL HOLDINGS - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" avec un objectif de cours ramené de 12 dollars à 8 dollars. * MOTOROLA SOLUTIONS - Deutsche Bank entame le suivi à "acheter" avec un objectif de cours à 350 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)