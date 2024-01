Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, précisions, groupes de semi-conducteurs, Humana, Birkenstock, Spirit Airlines/JetBlue Airways, Palo Alto Networks, Zscaler et cours en avant-Bourse) PARIS, 18 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse, de 0,09%, pour le Dow Jones, mais une hausse de 0,34% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,71% pour le Nasdaq * TSMC a annoncé jeudi anticiper une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 20% cette année à la faveur d'une solide demande dans l'intelligence artificielle (IA). Le titre coté à Wall Street prend 4,8% avant l'ouverture. Dans son sillage NVIDIA, ADVANCED MICRO DEVICES, APPLIED MATERIALS, QUALCOMM, MICROCHIP TECHNOLOGY et INTEL avancent de 0,2% à 3,5%. * INTEL - L'avocate générale de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a déclaré jeudi que l'analyse des autorités de régulation de l'UE, qui a conduit à infliger au groupe américain une amende antitrust de 1,06 milliard d'euros, était erronée. * APPLE a annoncé mercredi son intention de retirer aux Etats-Unis, sur certaines de ses montres connectées, une fonctionnalité permettant d'analyser la quantité d'oxygène dans le sang, en raison d'un litige sur des brevets. L'action Apple prend par ailleurs 1,8% en avant-Bourse après le relèvement de la recommandation de BofA à "acheter" contre "neutre", l'intermédiaire anticipant l'intégration cette année de fonctions d'intelligence artificielle dans les produits du groupe. * BOEING - La compagnie indienne Akasa Air a annoncé jeudi une commande de 150 Boeing 737 MAX. L'avionneur américain gagne 2,1% avant l'ouverture. * SPIRIT AIRLINES recule encore de 4,2% en avant-Bourse, après la décision d'un juge fédéral de bloquer le projet de fusion de 3,8 milliards de dollars avec son concurrent JETBLUE AIRWAYS, une opération perçue par le département américain de la Justice comme anticoncurrentielle et nuisible pour les consommateurs. Citi est par ailleurs passé à la "vente" sur Spirit Airlines. * BIRKENSTOCK avance de 3% en avant-Bourse, le fabricant allemand de chaussures haut de gamme anticipant un chiffre d'affaires pour cette année au-dessus des attentes après des ventes meilleures que prévu au quatrième trimestre. * HUMANA - L'assureur santé plonge de 11,7% en avant-Bourse après avoir revu à la baisse sa prévision de bénéfice ajusté annuel en raison notamment d'une hausse des coûts médicaux au quatrième trimestre. * ALPHABET - Le directeur général d'Alphabet, Sundar Pichai, a prévenu les salariés du groupe de nouvelles suppressions d'emplois cette année, a rapporté la publication spécialisée The Verge mercredi. * TESLA a annoncé jeudi sur le réseau social chinois Wechat son intention d'entamer une tournée dans le pays pour la présentation de son pick-up Cybertruck. * META PLATFORMS - L'ancienne directrice des opérations du groupe, Sheryl Sandberg, prévoit de quitter son poste au conseil d'administration de l'entreprise à l'issue de son mandat en mai, a-t-elle indiqué dans un message sur Facebook mercredi. * GOODYEAR TIRE & RUBBER devrait nommer Mark Stewart, cadre dirigeant de Stellantis, comme nouveau directeur général, cédant aux pressions de l'investisseur activiste Elliott Investment Management, a rapporté l'agence Bloomberg mercredi. * DISCOVER FINANCIAL SERVICES a fait état mercredi d'une chute de 62% de son bénéfice au quatrième trimestre, la banque ayant constitué davantage de provisions, ce qui fait plonger l'action de 11,1% en avant-Bourse. * CITIZENS FINANCIAL - Le bénéfice du groupe a chuté de 71% au quatrième trimestre, pénalisé par une charge de 225 millions de dollars destinée à renflouer le fonds d'assurance des dépôts américain, tandis que la banque a prévenu que son revenu net d'intérêt pourrait reculer cette année. * KINDER MORGAN - L'opérateur d'oléoducs, de gazoducs et de terminaux a affiché mercredi un bénéfice inférieur aux prévisions pour le quatrième trimestre, la hausse des charges d'intérêt et la faiblesse du segment gaz naturel ayant pesé sur les marges. * PG&E - L'administration américaine a finalisé un plan d'aide de 1,1 milliard de dollars pour la centrale nucléaire californienne Diablo Canyon, détenue par le groupe, a indiqué mercredi le département de l'Energie. * PLUG POWER est en baisse de 15,5% en avant-Bourse, après une chute de 10% en séance mercredi, la société de piles à hydrogène cherchant à lever un milliard de dollars en actions. * PALO ALTO NETWORKS, ZSCALER - Bernstein entame le suivi des deux valeurs à "surperformance" avec des objectifs de cours respectivement de 402 dollars et 311 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron et Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)