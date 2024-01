Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, CVS Health, changements de recommandation, cours en avant-Bourse) PARIS, 5 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,28% pour le Dow Jones, de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,3% pour le Nasdaq * TESLA recule de 1% en avant-Bourse, le constructeur de véhicules électriques devant effectuer un rappel de 1,62 million de véhicules en Chine, a annoncé vendredi le régulateur du marché (China State Administration for Market Regulation). * APPLE cède 0,8% en avant-Bourse, son principal sous-traitant Foxconn ayant annoncé anticiper une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre dans le sillage du ralentissement de la demande observée au quatrième trimestre. * EXXON MOBIL a prévenu jeudi qu'il déprécierait environ 2,5 milliards de dollars d'actifs californiens au quatrième trimestre, et a indiqué que la baisse des prix de l'énergie pourrait amputer sur son bénéfice d'exploitation annuel environ 8,9 milliards de dollars contre 12,7 milliards de dollars il y a un an. * COSTCO WHOLESALE prend 1,2% en avant-Bourse après la publication par le groupe de solides ventes en décembre. * CVS HEALTH a annoncé vendredi que les inscriptions pour 2024 pour certains de ses programmes Medicare Advantage, qui fournit une assurance maladie aux personnes âgées de 65 ans et plus, ont dépassé ses attentes. * APPLIED THERAPEUTICS plonge de 29% en avant-Bourse, son traitement contre les maladies cardiaques ayant affiché des résultats décevants lors d'un essai à un stade avancé. * VOYAGER THERAPEUTICS baisse de 16,1% en avant-Bourse après la cession jeudi de 11,1 millions d'actions, ce qui lui a permis de lever 100 millions de dollars. * Brookfield Asset Management a annoncé vendredi le rachat des activités indiennes déficitaires d'AMERICAN TOWER CORP. (ATC) pour 2,5 milliards de dollars, devenant ainsi le plus grand opérateur de tours télécoms du pays dans un contexte d'explosion de la demande de données et d'utilisation accrue des services 5G. * THERMO FISHER SCIENTIFIC s'est engagé à cesser de vendre au Tibet des technologies et des équipements médico-légaux susceptibles d'être utilisés pour l'identification d'individus, a déclaré un porte-parole de la société. * IBM - Jefferies entame le suivi à "conserver" avec un objectif de cours de 180 dollars. * PAYPAL HOLDINGS cède 1,4% en avant-Bourse, BTIG ayant dégradé la valeur d'"acheter" à "neutre". * PALANTIR TECHNOLOGIES recule de 3,5% en avant-Bourse, Jefferies ayant abaissé sa recommandation à "sous-performance" sur la valeur. * CIGNA GROUP - Bernstein relève sa recommandation sur la valeur à "sur-performance" contre "performance de marché". * BEYOND - Needham relève sa recommandation sur la valeur à "acheter" contre "conserver". * VIMEO - Jefferies abaisse sa recommandation sur la valeur d'"acheter" à "conserver". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)