Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, équipementiers sportifs, Illumina, Walgreens et Abbvie/CVS) PARIS, 4 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme signalent une hausse de 0,22% pour le Dow Jones et une quasi-stabilité pour le S&P 500 (+0,08%) et le Nasdaq Composite (-0,07%) * CITI prévoit de lancer sa filiale de banque d'investissement en Chine, qu'elle détient entièrement, d'ici la fin de l'année et d'y embaucher 30 personnes, selon une source proche du dossier. Les autorités chinoises ont donné leur accord le mois dernier pour le lancement de cette division, ajoute cette source. Citi n'a pas souhaité commenter. * Les fabricants de PUCES ÉLECTRONIQUES devraient rebondir après un début d'année difficile. ADVANCED MICRO DEVICES avance de 1% en avant-Bourse, INTEL de 1,4% et NVIDIA de 0,7%. * MICROCHIP TECHNOLOGY - Le département américain du Commerce a dit jeudi prévoir d'accorder au groupe pour 162 millions de dollars de subventions afin qu'il puisse augmenter sa production aux Etats-Unis de semi-conducteurs et de puces de microcontrôleur, des produits cruciaux pour les industries automobile ou de la défense. * NIKE, UNDER ARMOUR et FOOT LOCKER cèdent de 0,9% à 2,4% en avant-Bourse après l'avertissement du distributeur britannique JD Sports sur sa prévision de bénéfice annuelle. * PEPSICO - Le distributeur français Carrefour a indiqué qu'il ne vendrait plus à partir de ce jeudi les produits du groupe américain dans ses enseignes en France pour protester contre des hausses de prix jugées abusives. * DISNEY et Reliance Industries ont mandaté des avocats d'affaires et démarré le processus de 'due diligence' pour leur projet de fusion en Inde de leurs activités de médias et de divertissement, ont rapporté quatre sources proches du dossier. * APA - Le producteur de pétrole a annoncé jeudi le rachat de son concurrent CALLON PETROLEUM pour 4,5 milliards de dollars, dette incluse. Callon grimpait de 6% dans les transactions en avant-Bourse, Apa reculait de 3%. * WALGREENS progresse de 2,7% en avant-Bourse après la publication par le groupe d'un bénéfice supérieur aux attentes au titre du premier trimestre grâce notamment à la vigueur de ses activités pharmaceutiques. * ABBVIE perd 1,6% en avant-Bourse après la décision de CVS HEALTH de retirer l'Humira, le médicament phare du groupe contre la polyarthrite rhumatoïde, des listes de ses médicaments préférés à compter du 1er avril 2024. * APPLE recule de 0,6% dans les transactions en avant-Bourse après la dégradation par Piper Sandler de sa recommandation à "sous-pondérer" contre "neutre". * MICRON progresse de 2% dans les transactions en avant-Bourse alors que Piper Sandler a relevé sa recommandation sur le titre à "surpondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 95 dollars contre 70 dollars. * MATTEL recule de 2,6% en avant-Bourse. Roth MKM a abaissé son conseil à "neutre" sur la valeur, évoquant des perspectives prudentes pour 2024. * HOME DEPOT progresse de 1,5% en avant-Bourse. Barclays a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne". * MERCK - TD Cowen a relevé sa recommandation à "surperformance" contre "performance de marché". Le titre Merck gagne 1% en avant-Bourse. * ILLUMINA recule de 2% en avant-Bourse, TD Cowen ayant abaissé sa recommandation à "performance de marché". (Rédigé par Blandine Hénault et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)