Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Merck, valeurs liées aux cryptoactifs, cours en avant-Bourse) PARIS, 3 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,29% pour le Dow Jones, de 0,43% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,68% pour le Nasdaq * Les groupes technologiques NVIDIA, APPLE et TESLA reculent de 0,4% à 1,2% en avant-Bourse avec la poursuite de la remontée des rendements obligataires, le dix ans américain prenant près de quatre points, à 3,9744 %, très proche de la barre des 4% franchie la veille en séance. * Les valeurs liées aux cryptoactifs comme COINBASE GLOBAL, BITFARMS, RIOT PLATFORMS, MARATHON DIGITAL, HUT 8 MINING et BIT DIGITAL chutent en avant-Bourse de 6,4% à 10,6% dans le sillage du recul mercredi de 5,9% du bitcoin à 42.330 dollars après avoir touché la veille un pic de 21 mois. * PFIZER prend 1,2% en avant-Bourse et MODERNA avance de 2,9% après avoir déjà gagné la veille 13,1% à la suite du relèvement de la recommandation d'Oppenheimer à "surperformer" sur la valeur et de la confirmation par le laboratoire de son objectif de croissance de chiffre d'affaires pour 2025. * ALPHABET et META PLATFORMS se sont vraisemblablement acquittés des amendes infligées par les tribunaux russes, suggère la base de données sur les débiteurs des huissiers de justice de l'Etat russe consultée mercredi par Reuters. * KKR - BrightSpring Health Services, une plate-forme de services de santé soutenue par le fonds d'investissement américain, a déposé mardi soir une demande d'introduction en Bourse à New York, relançant ainsi son projet d'IPO plus d'un an après l'avoir suspendu en raison d'incertitudes économiques. * WALT DISNEY a annoncé mercredi que la société d'investissement ValueAct Capital le conseillera sur sa stratégie dans la bataille avec l'investisseur activiste Nelson Peltz lors de l'assemblée annuelle de 2024. * MERCK va remplacer AztraZeneca comme action pharmaceutique préférée des analystes de Citi, qui ont relevé leur objectif de cours sur le laboratoire américain à 140 dollars, notant qu'il a procédé à plusieurs opérations apportant une valeur ajoutée comme l'accord de 5,5 milliards de dollars conclue avec le groupe japonais Daiichi Sankyo. * APPLE, NVIDIA - D.A. Davidson entame le suivi des deux valeurs à "neutre" avec un objectif de cours respectivement de 166 et 410 dollars. * AMAZON - D.A. Davidson entame le suivi de la valeur à "acheter" avec un objectif de cours de 195 dollars. * AMERICAN EXPRESS - Stephens relève sa recommandation sur la valeur de "sous-pondération" à "pondération en ligne". * BLACKSTONE - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter". * VERIZON COMMUNICATIONS - KeyBanc relève sa recommandation sur la valeur de "pondération en ligne" à "surpondérer". L'action prend 1,1% en avant-Bourse. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)