Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Apple, cours en avant-Bourse) PARIS, 2 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,34% pour le Dow Jones, de 0,68% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,01% pour le Nasdaq: * Apple recule de 1,2% en avant-Bourse après une information de thefly.com selon laquelle Barclays a abaissé sa recommandation sur le groupe à la pomme à "vendre" après un bond de 48% de l'action en 2023. * TESLA - Selon les données publiées mardi de la fédération suédoise de l'industrie automobile Mobility Sweden, le constructeur automobile américain a enregistré en décembre 1.789 nouvelles immatriculations, contre 1.645 sur la même période en 2022, soit une hausse de 9%. La part de marché de Tesla en Suède est désormais de 6,1%. * AVANGRID, la filiale américaine d'Iberdrola , a mis fin à l'accord de 8,3 milliards de dollars, dette comprise, de rachat de son concurrent PNM RESOURCES , faute d'avoir pu obtenir toutes les approbations réglementaires nécessaires pour conclure l'opération avant le 31 décembre, a indiqué le groupe dans un communiqué publié mardi. L'action PNM Resources recule de 3,9% en avant-Bourse. * Les valeurs liées aux cryptoactifs comme COINBASE GLOBAL , BITFARMS, RIOT PLATFORMS, MARATHON DIGITAL, HUT 8 MINING ou encore BIT DIGITAL grimpent mardi de 6,5% à 16% en avant-Bourse alors que le bitcoin se négocie au-dessus de 45.000 dollars pour la première fois depuis avril 2022. La cryptomonnaie la plus connue au monde a gagné 155,7% en 2023, les investisseurs étant de plus en plus convaincus que les autorités américaines de régulation vont bientôt approuver des ETF bitcoin. * Les groupes pétroliers CHEVRON, OCCIDENTAL PETROLEUM, MARATHON OIL, EXXON MOBIL avancent de 1% à 1,2% en avant-Bourse en raison des tensions en mer Rouge où l'attaque d'un cargo par des combattants appartenant au mouvement rebelle yéménite Houthi a notamment été repoussée par l'US Navy dimanche. * UBER TECHNOLOGIES - Nomura abaisse son conseil d'"acheter" à neutre". * LYFT - Nomura abaisse son conseil à "alléger" contre "neutre". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)