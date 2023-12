Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Rocket Lab, Karuna Therapeutics/Bristol Myers Squibb , cours en avant-Bourse) PARIS, 22 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,24% pour le Dow Jones, mais une hausse de 0,15% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,19% pour le Nasdaq. * NIKE chute de 11% en avant-Bourse après avoir annoncé jeudi soir un plan d'économies de deux milliards de dollars et revu à la baisse sa prévision de ventes annuelles en raison de la faiblesse de la demande des consommateurs. Dans son sillage, FOOT LOCKER perd 6,3%. * ELECTRONIC ARTS, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE , NETEASE, ROBLOX et TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP reculent de 1% à près de 24% en avant-Bourse après l'annonce par la Chine d'un projet de réglementation visant à limiter les dépenses liées aux jeux vidéos. * KARUNA THERAPEUTICS, fabricant de médicaments contre la schizophrénie, s'envole de 47,4% en avant-Bourse après l' annonce de son rachat par BRISTOL MYERS SQUIBB pour 14 milliards de dollars (12,7 milliards d'euros). * BOEING - L'avionneur américain a livré à la Chine un 787 Dreamliner, qui a atterri vendredi à Shanghai, première livraison directe depuis 2019, une initiative qui pourrait accélérer le dégel des livraisons du 737 MAX dans le pays. * TESLA a acquis un terrain à Shanghai pour une usine de fabrication de méga-batteries dont la production devrait démarrer au quatrième trimestre 2024, rapportent vendredi des médias d'Etat chinois. Par ailleurs, le constructeur automobile américain va rappeler plus de 120.000 véhicules aux Etats-Unis en raison d'un risque de déverrouillage des portes de l'habitacle en cas d'accident, selon la NHTSA, l'agence de la sécurité routière. * BERKSHIRE HATHAWAY - Le groupe dirigé par Warren Buffett a acquis 5,2 millions d'actions d'OCCIDENTAL PETROLEUM, ce qui porte sa participation dans la compagnie pétrolière à près de 28%, montre un avis réglementaire publié jeudi. Occidental Petroleum prend 1% en avant-Bourse. * U.S. STEEL - La Maison Blanche a déclaré jeudi que le projet d'acquisition de l'aciériste américain par le japonais Nippon Steel pour un montant de 14,9 milliards de dollars requiert un examen minutieux, au regard du rôle central de l'entreprise dans la production d'acier aux Etats-Unis, un composant jugé essentiel pour la sécurité nationale. * ROCKET LAB USA bondit de 17,38% en avant-Bourse, sa division Rocket Lab National Security ayant conclu un accord avec un client de l'administration américaine pour la conception, la fabrication, la livraison et l'exploitation de 18 véhicules spatiaux. * CVS HEALTH - HSBC entame le suivi à "acheter" avec un objectif de cours à 94 dollars. * WALGREENS - HSBC entame le suivi à "conserver" avec un objectif de cours à 27 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)