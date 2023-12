Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec CarMax) PARIS, 21 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,40% pour le Dow Jones, de 0,47% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,62% pour le Nasdaq: * MICRON TECHNOLOGY bondit de 6% en avant-Bourse, le fabricant de puces mémoire anticipant un chiffre d'affaires sur le trimestre en cours au-dessus des attentes. Dans son sillage, le groupe de semi-conducteurs NVIDIA prend 1,3%, AMD 0,9%, QUALCOMM 1,1% et INTEL 0,9%. * BOEING s'apprête à reprendre les livraisons de ses avions 787 Dreamliner en Chine, a rapporté à Reuters une source proche du dossier. L'action Boeing gagne 1,7% en avant-Bourse. * TESLA est visé par une enquête de l'Administration norvégienne des routes publiques (NPRA) concernant la suspension de ses voitures électriques qui pourraient faire l'objet d'un rappel, a indiqué à Reuters l'autorité de la sécurité routière. Par ailleurs, selon des informations, les Etats-Unis vont relever les droits de douane sur les véhicules électriques chinois. En avant-Bourse, l'action Tesla progresse de 1,6%, NIKOLA de 4,3% et LUCID de 3,5%. * WARNER BROS DISCOVERY, PARAMOUNT GLOBAL - Les dirigeants des deux groupes, respectivement David Zaslav et Bob Bakish, se sont rencontrés pour discuter d'un possible rapprochement, a indiqué mercredi soir à Reuters une source, confirmant une information rapportée en premier par Axios. L'action Warner Bros avance jeudi de 2,3% en avant-Bourse après avoir perdu la veille 5,7% après la publication d'Axios. * MERCK - La Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire aux Etats-Unis, a refusé d'approuver par manque de preuves substantielles d'efficacité le gefapixant, un médicament contre la toux chronique mis au point par le laboratoire pharmaceutique, qui essuie un deuxième refus sur ce type de traitement en moins de deux ans. * CARMAX - Le distributeur automobile a affiché jeudi un bénéfice plus élevé au troisième trimestre, les réductions de coûts ayant compensé la baisse de la demande. Le titre prend 1,8% avant l'ouverture. * ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, DOCUSIGN - Wells Fargo abaisse son conseil sur les deux groupes à "sous-pondération" contre "pondération en ligne". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)