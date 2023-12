Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Aon, Paramount Global, General Mills, Paypal, Ups, cours à jour) PARIS, 20 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le Dow Jones , de 0,2% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,26% pour le Nasdaq: * FEDEX a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel mardi, après que United Parcel Service a attiré une partie des clients de Fedex durant la période de négociations salariales tumultueuses du groupe. L'action chute de 10% avant l'ouverture. UPS recule de 3,4% avant l'ouverture dans le sillage de Fedex. * AON a déclaré mercredi qu'il achèterait NFP, un courtier en assurance dommages, dans le cadre d'une transaction de 13,4 milliards de dollars. * ALPHABET - Google prévoit de réorganiser une grande partie de sa division publicitaire, qui compte 30.000 personnes, a rapporté The Information mardi. * De grands CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES, dont General Motors , ont exprimé mardi leur opposition à une demande de l'agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière, qui exige le rappel de 52 millions de systèmes d'airbags. * GENERAL MILLS a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles mercredi, pénalisé par le ralentissement de la demande pour ses céréales, ses snacks et ses produits alimentaires pour animaux de compagnie, dont le prix est plus élevé. Le titre perd 1,6% avant l'ouverture. * PAYPAL s'est engagé à modifier ses conditions générales afin de se conformer pleinement aux règles de protection des consommateurs de l'UE, a déclaré l'UE dans un communiqué mercredi. * BOEING - La Federal Aviation Administration n'a pas de "calendrier spécifique" pour certifier le Boeing 737 MAX 7, a déclaré mardi à Reuters le plus haut responsable de l'agence, alors que le constructeur d'avions s'attendait à ce que cela se produise d'ici la fin de l'année. * TESLA n'offrira pas cette année de primes au mérite à ses employés, a rapporté Bloomberg News mardi. * SOUTHWEST AIRLINES - Le syndicat des pilotes est parvenu à un accord de principe avec la compagnie pour de nouvelles conditions salariales, a annoncé le syndicat mardi. * PARAMOUNT GLOBAL - Wells Fargo passe de "sous pondérer" à "pondération en ligne". L'action gagne 1,9% avant l'ouverture. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)