Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, PepsiCo, Agem, cours en avant-Bourse) PARIS, 19 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable pour le Dow Jones (+0,02%), le Standard & Poor's 500 (+0,07%) et le Nasdaq (+0,06%) * APPLE, qui a annoncé lundi suspendre, à compter de jeudi, les ventes de ses montres connectées Series 9 et Ultra 2 aux Etats-Unis en raison d'un litige sur des brevets avec la société MASIMO, s'apprête à modifier les algorithmes de ces montres, selon l'agence Bloomberg. Le groupe, dont l'action fait du surplace en avant-Bourse, entend préserver cette activité qui représente un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars, précise Bloomberg. * ALPHABET - Google est convenu de payer 700 millions de dollars et de permettre une plus grande concurrence sur sa boutique en ligne d'applications pour smartphone, le Play store, selon un accord conclu pour régler un litige antitrust dont le contenu a été dévoilé lundi par un tribunal californien. * ABBVIE - La société pharmaceutique a engagé des poursuites contre la startup Adcentrx Therapeutics devant le tribunal fédéral de Californie, l'accusant d'avoir dérobé des secrets commerciaux pour développer des traitements concurrents. * COMCAST - Le service Xfinity du groupe, qui fournit des offres de vidéo, de haut débit et de téléphonie, a indiqué lundi avoir détecté une activité suspecte lors d'un exercice de cybersécurité de routine. * TSMC a déclaré mardi que son président Mark Liu prendrait sa retraite l'année prochaine et que le conseil d'administration avait recommandé comme successeur l'actuel directeur général et vice-président de la société, C.C. Wei. * ARCHER-DANIELS-MIDLAND a annoncé lundi son intention d'acquérir Revela Foods, un fabricant d'ingrédients d'arômes laitiers. Le chiffre d'affaires de Revela devrait atteindre 240 millions de dollars en 2023. * CRINETICS PHARMACEUTICALS prend 10,8% avant l'ouverture après avoir publié les données initiales d'une étude de phase intermédiaire pour un médicament contre une tumeur cancéreuse rare. * INMUNE BIO chute de 15% avant l'ouverture après que la suspension d'un essai de phase intermédiaire pour son médicament contre la maladie d'Alzheimer a été prolongée. * KRONOS BIO abandonne 7,53% avant l'ouverture, la société ayant décidé de ne pas lancer d'essais de mi-parcours pour une nouvelle thérapie. * LIVENT - Les actionnaires d'Allkem ont approuvé la fusion du groupe avec Livent pour un montant de 10,6 milliards de dollars. * FMC - Le fabricant de produits phytosanitaires a annoncé lundi avoir lancé un plan de restructuration mondial. * ENPHASE ENERGY a annoncé lundi vouloir réduire ses effectifs dans le monde d'environ 10% dans le cadre d'un plan de restructuration. * PEPSICO recule de 0,6% en avant-Bourse, J.P. Morgan ayant abaissé son conseil sur le groupe de "surpondérer" à "neutre". * AMGEN prend 1,4% en avant-Bourse après le relèvement du conseil de BMO à "surperformance" contre "performance en ligne avec le marché". (Rédigé par Corentin Chappron et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)