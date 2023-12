Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Adobe, VF, ODP, Structure Therapeutics, Checkpoint Therapeutics,Masonite International, Wyndham Hotels & Resorts, Choice Hotels) PARIS, 18 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,17% pour le Dow Jones, de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,05% pour le Nasdaq: * ADOBE et Figma ont décidé d'abandonner leur fusion de 20 milliards de dollars annoncée en septembre de l'année dernière, a déclaré lundi Adobe. L'action Adobe gagnait 1,4% en avant-Bourse. * APPLE - De plus en plus d'agences publiques chinoises et d'entreprises d'Etat à travers le pays ont demandé à leur personnel de ne pas apporter d'iPhone et d'autres appareils de groupes étrangers au travail, a rapporté l'agence Bloomberg vendredi. Le titre perd 0,7% avant l'ouverture. * IBM a annoncé lundi le rachat des plateformes StreamSets et webMethods de Software AG pour 2,13 milliards d'euros, afin de renforcer ses offres en matière d'intelligence artificielle (IA) et de "cloud" hybride. * MASONITE INTERNATIONAL a déclaré lundi qu'il allait acquérir PGT Innovations, un fabricant et fournisseur de fenêtres et de portes, pour un montant de 3 milliards de dollars. * UNITED STATES STEEL s'envole de 29% en avant-Bourse après l'annonce de son rachat par le groupe japonais Nippon Steel pour 14,9 milliards de dollars, dette incluse. * WYNDHAM HOTELS & RESORTS a demandé lundi à ses actionnaires de rejeter l'offre de rachat de CHOICE HOTELS , invoquant un processus réglementaire pouvant durer jusqu'à 24 mois et une valorisation trop faible. * ILLUMINA va céder sa participation dans GRAIL après un contentieux deux ans avec les autorités de la concurrence. Le groupe prend 5,4% en avant-Bourse. * CRYPTOACTIFS - La Securities and Exchange Commission américaine a rejeté vendredi une requête de COINBASE GLOBAL demandant à l'agence de nouvelles règles pour le secteur des cryptoactifs. COINBASE perd 2,4%, RIOT PLATFORMS , MARATHON DIGITAL, HUT 8 MINING et BIT DIGITAL de 3,3% à 6,9% dans les échanges en avant-Bourse. * NIO grimpe de 10,7% en avant-Bourse après l'annonce de la signature d'un accord avec CYVN Holdings, un véhicule d'investissement basé à Abu Dhabi, pour que ce dernier injecte 2,2 milliards de dollars dans le fabricant chinois de véhicules électriques. * SOUTHWEST AIRLINES va régler une amende de 140 millions de dollars, une somme record pour une procédure au civil, dans le cadre d'un contentieux lié à l'annulation de 16.900 vols et au blocage de deux millions de passagers en décembre 2022, a indiqué l'administration américaine lundi. * CITIGROUP - Le projet de la banque de créer un banque d'investissements en Chine prend plus de temps que prévu, l'établissement devant se conformer aux lois locales sur les données, rapporte l'agence Bloomberg lundi. * BLACKROCK, STATE STREET - La commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis a annoncé avoir assigné les deux groupes dans le cadre de son enquête visant à déterminer si leurs efforts en matière de critères ESG (environnement, social et gouvernance) respectent les règles de la concurrence. * KKR a annoncé vendredi avoir racheté à BMO Financial Group un portefeuille de 7,2 milliards de dollars de prêts à haut rendement adossés à des véhicules de loisirs. * ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS - La société de dermatologie prend 16% dans les échanges avant l'ouverture, la FDA ayant autorisé son médicament pour le traitement d'une maladie chronique de la peau. * ODP - AREX Capital pousse l'entreprise de fournitures de bureau à scinder ses activités de vente au détail et à vendre sa plateforme d'approvisionnement Varis, selon une lettre vue par Reuters, arguant que la scission ferait grimper le cours d'au moins 50%. * STRUCTURE THERAPEUTICS - La société de biotechnologie a déclaré lundi que sa pilule expérimentale contre le diabète et l'obésité avait obtenu des résultats prometteurs lors d'un essai à mi-parcours. * VF est en baisse de 3,3 % avant l'ouverture, le fabricant de baskets ayant déclaré avoir détecté un cyberincident "raisonnablement susceptible d'avoir un impact matériel sur les opérations". * CHECKPOINT THERAPEUTICS a déclaré lundi que la Food and Drug Administration américaine a refusé d'approuver sa thérapie expérimentale pour traiter un type de cancer de la peau avancé. * BRISTOL MYERS SQUIBB a déclaré vendredi qu'il mettrait fin à son essai de traitement d'un type de cancer du côlon. * META - Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré vendredi qu'Ottawa continuerait à faire pression sur le groupe pour qu'il paye les éditeurs de presse canadiens pour leur contenu partagé sur Facebook, mais le groupe américain a déclaré préférer bloquer le partage d'informations plutôt que de le rémunérer. (Rédigé par Corentin Chappron et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)