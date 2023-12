Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Blackrock, cours à jour) PARIS, 15 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,37% pour le Dow Jones , de 0,24% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,27% pour le Nasdaq: * COSTCO WHOLESALE a publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur au consensus, le nombre croissant de clients se tournant vers ses magasins pour acheter des produits alimentaires moins chers ayant compensé le ralentissement de la demande pour les produits de consommation courante. Le titre prend 1,7% avant l'ouverture. * UNITED STATES STEEL a déclaré jeudi qu'il prévoyait pour le quatrième trimestre un bénéfice net ajusté compris entre 20 et 25 centimes par action, supérieur au consensus. * LENNAR, le constructeur de maisons, a déclaré jeudi que ses bénéfices trimestriels avaient augmenté, le déficit de production et la pénurie d'offre ayant entraîné une demande soutenue de logements. * MERCK - La Food and Drug Administration américaine a approuvé jeudi le médicament du groupe, le belzutifan, pour un type de cancer du rein. * GENERAL MOTORS a annoncé jeudi qu'il allait licencier 1.300 salariés dans deux usines automobiles du Michigan début janvier. * CITIGROUP a décidé de mettre fin à ses activités de souscription et de teneur de marché pour les titres municipaux, selon un mémo consulté par Reuters. Par ailleurs, la banque de détail mexicaine du groupe, Banamex, devrait se scinder de sa maison mère d'ici le second semestre 2024, a déclaré Banamex jeudi. * TESLA - Le régulateur automobile néerlandais a déclaré vendredi ne pas prévoir de rappel des véhicules Tesla en Europe, son homologue américain ayant décidé d'un rappel cette semaine. * NIO - La voiture électrique abordable Firefly produite par la startup chinoise sera lancée en Europe en 2024, un an plus tôt que ce qui avait été révélé précédemment, et une deuxième marque moins chère pourrait être lancée après 2025. Le titre prend 1,5% avant l'ouverture. * GLOBAL PAYMENTS - La société de technologie de paiement a déclaré jeudi qu'elle n'envisageait pas d'acquérir son homologue SHIFT4 PAYMENTS, démentant une information de presse faisant état d'une possible fusion entre les deux sociétés. * SCHOLASTIC chute de 11% après avoir annoncé une baisse de 4% en glissement annuel de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 562,6 millions de dollars, en raison de la faiblesse de la demande. * BLACKROCK - JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)