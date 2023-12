Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Invesco, Apple, Google, Moderna, Meta) PARIS, 14 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones de 0,24% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,33% pour le Nasdaq: * ADOBE a déclaré mercredi que la pression réglementaire sur ses modèles d'abonnement s'accroissait, et prévoit désormais des revenus annuels et trimestriels inférieurs au consensus. Le titre perd 5,4% avant l'ouverture. * APPLE a atteint un record de clôture à 197,96 dollars par action mercredi, porté par un large rallye à Wall Street après la dernière décision de la Réserve fédérale. * NORDSON - Le fabricant d'équipements a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice au quatrième trimestre mercredi, grâce à une forte demande pour les produits de son segment des solutions industrielles de précision. * BERKSHIRE HATHAWAY a acquis près de 10,5 millions d'actions d'OCCIDENTAL PETROLEUM depuis le début de la semaine pour un montant d'environ 588,7 millions de dollars, selon un document déposé mercredi auprès de la Securities and Exchange Commission américaine. OCCIDENTAL PETROLEUM augmente de 1,6% avant l'ouverture. * MODERNA augmente d'environ 7% avant l'ouverture, après un résultat expérimental positif pour son vaccin contre le mélanome. * La Commission européenne a déclaré jeudi qu'elle avait demandé à APPLE et GOOGLE de clarifier leur gestion des risques dans le cadre de la nouvelle réglementation "Digital Services Act" (loi sur les services numériques). * AMAZON - La plus haute juridiction européenne a annulé jeudi une décision de justice ordonnant au groupe de payer 250 millions d'euros d'arriérés d'impôts au Luxembourg. * META PLATFORMS a officiellement lancé son application Threads en Europe. * TESLA a raccourci le délai de livraison prévu pour ses Model 3 et Model Y en Chine à deux à six semaines, contre six à neuf semaines auparavant, selon son site internet chinois jeudi. * MATTEL a déclaré mercredi qu'il prévoyait de réaliser un long métrage basé sur sa marque de poupées "American Girl" avec Paramount Pictures et Temple Hill Entertainment, après le succès au box-office de son film "Barbie" au début de l'année. * L'Organisation mondiale de la santé a exhorté jeudi les gouvernements à traiter les e-cigarettes de la même manière que le tabac, alors que les cigarettiers comme PHILIP MORRIS misent sur ces alternatives au tabac. * MEDTRONIC a déclaré mercredi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé son système pour un type d'affection pouvant provoquer un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance cardiaque. * INVESCO progresse de 2,6% avant l'ouverture. KBW a relevé sa recommandation de "performance en ligne" à "surperformer". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün et Kate Entringer)