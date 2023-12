Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Southwest Airlines et Take-Two Interactive) PARIS, 13 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,11% pour le Dow Jones, de 0,10% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,20% pour le Nasdaq * PFIZER - Le laboratoire pharmaceutique a affiché mercredi une prévision de chiffre d'affaires comprise entre 58,5 et 61,5 milliards de dollars pour 2024, contre une estimation moyenne des analystes de 63,17 milliards de dollars. Il a également relevé son objectif de réduction des coûts de 500 millions de dollars. L'action chute de 6,3% en avant-Bourse. * MASTERCARD, VISA - L'autorité britannique de régulation des paiements a proposé mercredi de plafonner les frais prelevés par les deux groupes américains aux distributeurs et autres entreprises sur les transactions effectuées entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. * TESLA perd 1,4% en avant-Bourse. Le constructeur automobile, dans le viseur depuis plus de deux ans de la NHTSA, l'agence américaine de la sécurité routière, va rappeler un peu plus de deux millions de véhicules aux Etats-Unis afin d'installer de nouveaux dispositifs pour empêcher une mauvaise utilisation de son système d'aide à la conduite Autopilot. Par ailleurs, le groupe a indiqué sur son site internet que ses véhicules Model 3 RWD et Long Range allaient perdre aux Etats-Unis un crédit d'impôt fédéral pouvant aller jusqu'à 7.500 dollars à compter du 31 décembre en raison des nouvelles règles de l'"Inflation Reduction Act" (IRA). Le Mexique a également annoncé que Tesla avait reçu des autorisations pour construire une "gigafactory" dans l'État de Nuevo Leon, dans le Nord. * ALPHABET, META PLATFORMS, QUALCOMM et sept autres entreprises technologiques ont annoncé mercredi un partenariat pour promouvoir des écosystèmes numériques ouverts, en réponse aux nouvelles règles de l'UE en matière de technologie. * UBER - Le Parlement européen et les Etats membres du bloc se sont provisoirement entendus mercredi sur un projet de loi visant à accorder aux travailleurs des plateformes numériques davantage de droits, ce qui, s'il était adopté, constituerait une première mondiale. Les nouvelles règles empêcheront les entreprises de classer à tort les travailleurs comme indépendants et donc les priver de prestations. * APOLLO - La société de capital-investissement envisage de faire une offre sur Pension Insurance Corporation dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'assureur britannique à environ 5 milliards de livres (6,26 milliards de dollars), rapporte Sky News mercredi. * SOUTHWEST AIRLINES recule de 1,4% en avant-Bourse après le relèvement par le groupe de transport aérien de sa prévision de coûts en kérosène pour le quatrième trimestre. * TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE prend 4% en avant-Bourse alors que l'éditeur de jeu vidéo va intégrer le Nasdaq 100 à ompter du 18 décembre, en rempacement de Seagen . * ROCKET LAB a dit mardi être prêt à lancer sa fusée Electron, qui doit transporter un satellite japonais dès le 15 décembre, ce qui constituerait le premier vol de la fusée depuis l'échec de la mission opérée en septembre. * 3M, CORTEVA, DUPONT DE NEMOURS - Un habitant de l'Ohio a demandé à la justice américaine de relancer une vaste action collective contre 3M, DuPont et d'autres entreprises pour avoir exposé des personnes à des produits chimiques PFAS. (Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)