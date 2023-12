Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Alphabet, Nvidia, Bristol-Myers Squibb, Dollar General et JetBlue Airways, cours en avant-Bourse) PARIS, 7 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,18% pour le Dow Jones, une stabilité (+0,04%) pour le Standard & Poor's 500 et une hausse de 0,23% pour le Nasdaq. * ALPHABET gagne 2,8% en avant-Bourse au lendemain de la présentation de Gemini, son modèle d'intelligence artificielle (IA) le plus avancé. * AMD a annoncé mercredi évaluer le marché de ses processeurs destinés à l'intelligence artificielle (IA) dans les centres de données à 45 milliards de dollars cette année alors que le groupe lance une nouvelle génération de puces pour l'IA. L'action AMD prend 3,1% et NVIDIA avance de 0,3% en avant-Bourse. * ROBINHOOD MARKETS - La plate-forme de trading a annoncé jeudi le lancement d'un service de transactions sur les cryptomonnaies sans commission pour les clients de l'Union européenne. L'action avance de 1,1% en avant-Bourse. * CEREVEL THERAPEUTICS bondit de 16,1% en avant-Bourse après l'annonce mercredi de son rachat par ABBVIE pour 8,7 milliards de dollars, ce dernier cherchant des substituts de revenus à l'Humira, son traitement de l'arthrite qui fait face à la concurrence de médicaments moins chers. * BRISTOL-MYERS SQUIBB prend 1,2% en avant-Bourse, le laboratoire ayant annoncé un plan de rachat d'actions supplémentaires de trois milliards de dollars. * GAMESTOP abandonne 7,6% en avant-Bourse après la publication par le distributeur de jeu vidéo d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes sur fond de ralentissement des dépenses des consommateurs dans un contexte d'incertitudes économiques. * JETBLUE AIRWAYS gagne 4,65% en avant-Bourse, la compagnie aérienne ayant relevé sa prévision de résultat annuel ajusté par action, disant attendre désormais une perte nette plus réduite de 0,50 à 0,40 dollar par action. * META PLATFORMS a annoncé mercredi son intention de crypter entièrement tous les appels et les messages personnels sur Messenger et Facebook. * KKR & CO veut lever jusqu'à 7 milliards de dollars pour son premier fonds climatique mondial dont le but est d'investir dans des projets de transition énergétique, selon une source directement informée du dossier. * CHEVRON a annoncé mercredi prévoir pour 2024 des dépenses d'investissement comprises entre 15,5 et 16,5 milliards de dollars, et à environ trois milliards de dollars pour ses sociétés affiliées. * DOLLAR GENERAL monte de 2,9% en avant-Bourse, le distributeur à bas coût ayant fait état d'une baisse moins marquée que prévu de ses ventes au troisième trimestre. * CHARGEPOINT HOLDINGS recule de 2,9% en avant-Bourse, le groupe ayant publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations des analystes, tandis que la perte nette au troisième trimestre s'est creusée à 158,2 millions de dollars. * NIKOLA dégringole de 14,5% en avant-Bourse, le constructeur de véhicules électriques cherchant à lever des fonds via des obligations convertibles. * C3.AI - L'éditeur de logiciels chute de 10,7% en avant-Bourse après avoir fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel en dessous des attentes des analystes. * CHEWY - Le distributeur de produits pour animaux domestiques plonge de 10% en avant-Bourse après l'abaissement de sa prévision de ventes annuelles et la nomination de David Reeder au poste de directeur financier. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)