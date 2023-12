Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Yext, Danaher, Pharvaris, Tesla, Exxon Mobil, Delta Air Lines, Microsoft, Aclaris Therapeutics, Campbell Soup) PARIS, 6 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,25% pour le Dow Jones, de 0,39% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,5% pour le Nasdaq: * MASTERCARD a déclaré mardi que son conseil d'administration avait approuvé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre jusqu'à 11 milliards de dollars. * NVIDIA va développer une nouvelle série de produits conformes aux réglementations du gouvernement américain et qui pourront être exportés vers la Chine, a déclaré le groupe mercredi. Le titre gagne 1,2% dans les échanges avant-Bourse. * HOLLYWOOD - Les membres du syndicat d'acteurs SAG-AFTRA ont approuvé mardi un contrat de trois ans avec les principaux studios, incluant NETFLIX et WALT DISNEY, mettant officiellement fin à six mois de conflit social. * TABAC - British American Tobacco a déclaré mercredi qu'il allait subir une perte d'environ 31,5 milliards de dollars après sa dépréciation de la valeur de certaines marques de cigarettes américaines, reconnaissant que son marché historique n'a pas d'avenir à long terme. ALTRIA perd 1,9% après l'annonce, PHILIP MORRIS perd 1,3%. * JOHNSON & JOHNSON a annoncé mardi avoir récemment conclu des accords avec plusieurs parties civiles accusant le talc produit par le groupe d'avoir provoqué des cancers. * SECTEUR AERIEN - Les bénéfices des compagnies aériennes devraient se stabiliser en 2024, la confirmation de la croissance du transport aérien après la pandémie étant contrebalancée par le coût élevé du capital et les contraintes de capacité, a déclaré mercredi l'Association du transport aérien international (Iata). DELTA AIR LINES a réaffirmé mercredi ses prévisions de bénéfices et de revenus pour 2023, la demande de voyages restant stable. * YEXT - L'entreprise de gestion de données chute de 15,8% avant l'ouverture, après avoir abaissé son chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 à une fourchette de 403,2 à 403,7 millions de dollars, contre une fourchette de 405 à 407 millions de dollars prévue précédemment. * DANAHER - Le fournisseur d'outils médicaux a annoncé mercredi avoir finalisé l'acquisition d'Abcam pour un montant de 5,7 milliards de dollars, malgré l'opposition du fondateur de la cible. * PHARVARIS - Le développeur de médicaments est en hausse d'environ 45,6% avant l'ouverture après avoir déclaré qu'un médicament expérimental avait atteint les objectifs d'une étude à mi-parcours pour traiter et prévenir les crises d'angio-oedème héréditaire (HAE), une maladie de la peau. * Le plus grand syndicat du secteur privé norvégien a déclaré mercredi qu'il pourrait, à partir du 20 décembre, commencer à bloquer toute exportation de voitures TESLA destinées au marché suédois. * CAMPBELL SOUP a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice trimestriel mercredi, alors que les hausses de prix compensent un ralentissement de la demande. * EXXON MOBIL a relevé mercredi sa prévision de production pour 2024 à 3,8 millions de barils équivalent pétrole par jour. La société a déclaré par ailleurs qu'elle augmenterait le rythme des rachats d'actions à 20 milliards de dollars par an à partir de la clôture du rachat de Pioneer jusqu'en 2025. * Les autorités américaines de la concurrence tenteront à nouveau mercredi d'empêcher MICROSOFT de racheter Activision Blizzard, alors que l'opération est déjà conclue. * ACLARIS THERAPEUTICS - Le développeur de médicaments s'envole de 17,60% avant l'ouverture après avoir annoncé un accord de licence de brevet avec Sun Pharmaceutical Industries pour le traitement de l'alopécie. * NOVAVAX a déclaré mardi que Santé Canada avait accordé une autorisation élargie pour son vaccin COVID-19. Le titre gagne 3% avant l'ouverture. * JPMORGAN CHASE - L'intégration de First Republic Bank se déroule conformément aux prévisions, a déclaré le groupe mardi. * FIVE9 a déclaré mardi ne pas désirer se faire racheter après avoir été approché à ce sujet. Bloomberg News a rapporté lundi que la société de logiciels pour centres d'appels pourrait envisager une vente. * SENTINELONE - La société de cybersécurité bondit de 16,1% avant l'ouverture après avoir fait état d'une perte de 3 centimes par action contre une perte de 8 centimes attendue par le consensus. * BOX - La société de logiciels chute de 12,4% avant l'ouverture, le groupe prévoyant un chiffre d'affaires de 262 à 264 millions de dollars pour le quatrième trimestre, inférieur à l'estimation des analystes qui tablaient sur 265,8 millions de dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)