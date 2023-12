Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Eli Lilly et J&J) PARIS, 5 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street : * TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE chute de 5,4% en avant-Bourse après la présentation de la bande-annonce du dernier volet de son jeu vidéo "Grand Theft Auto VI",qui sortira en 2025. * AT&T a choisi Ericsson pour construire un réseau de télécommunications utilisant une nouvelle technologie de réduction des coûts Open RAN qui couvrira 70% de son trafic mobile aux Etats-Unis d'ici fin 2026, a annoncé l'opérateur. * CVS HEALTH a annoncé mardi anticiper un bénéfice ajusté d'au moins 8,50 dollars par action pour l'an prochain, en ligne avec les attentes de Wall Street. L'action prend 2,9% en avant-Bourse. * ELI LILLY a annoncé mardi que son médicament contre l'obésité Zepbound était désormais disponible dans les pharmacies aux Etats-Unis. * JOHNSON AND JOHNSON a dit mardi prévoir une croissance de 5% à 6% de son chiffre d'affaires l'an prochain, à la faveur de la demande soutenue pour ses traitements anticancéreux Darzalex et Carvykti et de la résilience des ventes de son médicament vedette Stelara. * VIRGIN GALACTIC recule de 3,6% en avant-Bourse après avoir chuté lundi de 17,5% à la suite de la décision du milliardaire Richard Branson d'exclure toute injection de liquidité supplémentaire dans sa société de voyage spatial, selon les informations du Financial Times. * ROBINHOOD bondit de 3,4% en avant-Bourse, la plate-forme de courtage en ligne ayant fait état d'une hausse des échanges de crypto-monnaies en novembre alors que le bitcoin a touché lundi un sommet de 20 mois à plus de 42.000 dollars. * GITLAB s'envole de 18% dans les transactions hors séance, la plate-forme de développement logiciel ayant publié un bénéfice ajusté inattendu au troisième trimestre contre une perte nette anticipée selon les données de LSEG. * BLACKSTONE étudie la possibilité d'une vente d'Anthos Therapeutics, sa filiale de biopharmacie qui a lancé en partenariat avec Novartis une nouvelle génération d'anticoagulants, selon des sources proches du dossier. * ALBEMARLE - Piper Sandler abaisse sa recommandation de "neutre" à "sous-pondération". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)