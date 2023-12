Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec HF Sinclair, 3M) PARIS, 4 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le Dow Jones, de 0,32% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,42% pour le Nasdaq: * HAWAIIAN HOLDINGS s'envole de plus de 180% à 13,65 dollars dans les échanges avant-Bourse, ALASKA AIRLINES ayant annoncé acquérir le groupe pour 1,9 milliard de dollars, 900 millions de dollars de dette inclus, ce qui représente 18 dollars par action. Alaska Airlines est en baisse de 9,0% avant l'ouverture, tandis que SPIRIT AIRLINES augmente de 5,3% et JETBLUE AIRWAYS de 1,1%. * UBER TECHNOLOGIES prend 5% avant l'ouverture, le groupe allant être inclus dans l'indice S&P 500 à compter du 18 décembre. JABIL et BUILDERS FIRSTSOURCE vont également rejoindre l'indice à la même date, et progressent de respectivement 3,5% et 2%. * CARMOT THERAPEUTICS - Roche va racheter le spécialiste des médicaments contre l'obésité pour 2,7 milliards de dollars, afin de s'exposer au marché en croissance des médicaments pour la perte de poids. * Les actions des sociétés liées aux CRYPTO-MONNAIES bondissent avant l'ouverture, le bitcoin ayant franchi les 40.000 dollars pour la première fois de l'année. La plate-forme de crypto-monnaies COINBASE GLOBAL prend 10,0%, tandis que l'opérateur de blockchain BITFARMS augmente de 13,3%. Les mineurs RIOT PLATFORMS, MARATHON DIGITAL , HUT 8 MINING et BIT DIGITAL gagnent entre 13,7% et 16,6%. L'éditeur de logiciels et acheteur de bitcoin MICROSTRATEGY gagne 8,4%. * TESLA - Les ventes de véhicules électriques fabriqués en Chine par le constructeur automobile ont chuté de 17,8% en novembre sur un an, à 82.432 voitures, selon les données de l'Association chinoise des voitures individuelles (CPCA) publiées lundi. Il s'agit de la plus forte baisse depuis décembre 2022. * SPOTIFY - Le service de streaming musical a annoncé lundi qu'il allait supprimer environ 1.500 emplois afin de réduire ses coûts, soit 17% de ses effectifs, après avoir déjà licencié 600 personnes en janvier et 200 autres en juin. * Boeing - L'US Air Force a éliminé le groupe de la compétition pour le développement du successeur de l'E-4B Nightwatch, a confirmé Boeing vendredi, le futur avion de guerre nucléaire. * HF SINCLAIR - Le raffineur prévoit une baisse des dépenses d'investissement pour 2024, les coûts de maintenance devant diminuer l'année prochaine. * ASPEN INSURANCE prévoit de s'introduire en Bourse l'année prochaine à New York plutôt qu'à Londres, en partie à cause des inquiétudes de la direction concernant la valorisation et des exigences plus strictes en matière de cotation en Grande-Bretagne, a rapporté le Financial Times dimanche. Le groupe espère lever 4 milliards de dollars. * VIRGIN GALACTIC HOLDINGS - La société spatiale chute de 12,4%, le milliardaire Richard Branson ayant "exclu d'injecter plus d'argent dans sa société de voyage spatial déficitaire", selon le Financial Times. * ELI LILLY a déclaré vendredi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait donné une deuxième approbation à son médicament Jaypirca, qui est utilisé pour traiter une forme de cancer du sang. * CARVANA - JP Morgan relève sa recommandation de "souspondérer" à "neutre". Le titre prend 3,4% dans les échanges hors séance. * IMMUNOGEN - Piper Sandler abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre". * 3M - Barclays relève sa recommandation de "souspondérer" à "pondération en ligne". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)