Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Novavax et cours en avant-Bourse) PARIS, 28 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones (-0,01%), une baisse de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 et un repli de 0,11% pour le Nasdaq * AMAZON, HOME DEPOT, TARGET, WALMART - Les dépenses en ligne aux Etats-Unis pour le "Cyber Monday" devraient dépasser cette année les 12 milliards de dollars, un record, avec la ruée sur des articles comme les poupées Barbie, les Lego, les écouteurs et les montres connectées, selon les estimations préliminaires d'Adobe Digital Insights. * 3M, CORTEVA (filiale DE DUPONT DE NEMOURS ) - Une cour d'appel américaine a annulé lundi la décision d'une juridiction inférieure qui permettait à tous les habitants de l'Ohio de réclamer des indemnités via une action collective en justice à l'encontre des fabricants de produits chimiques toxiques dits "forever chemicals" pour leur responsabilité sur ces substances. * FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC prend 3,6% en avant-Bourse, le constructeur de véhicules électriques ayant déclaré avoir reçu 300 réservations pour son modèle en édition limitée FF 91 2.0 Futurist aiFalcon. * ZSCALER - Le spécialiste de la sécurité dans l'informatique dématérialisée ("cloud") chute de 6,5% en avant-Bourse après avoir fait état d'une hausse de ses coûts d'exploitation à 431,4 millions de dollars au premier trimestre de son exercice fiscal. * NOVAVAX prend 3,5% en avant-Bourse après l'approbation en urgence par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de l'usage de son vaccin contre le COVID-19 dans une version actualisée. * ELI LILLY - Selon une étude portant sur l'analyse des dossiers médicaux et d'autres données, publiée sur medRxiv, une plateforme consacrée à la recherche médicale, les adultes obèses ou en surpoids ont perdu plus rapidement des kilos en ayant recours au Mounjaro d'Eli Lilly que ceux qui se sont vus prescrire le traitement anti-obésité de Novo Nordisk. * ALDEYRA THERAPEUTICS cède 1,9% en avant-Bourse, le laboratoire ayant déclaré que la FDA, l'autorité sanitaire aux Etats-Unis, a refusé d'approuver le reproxalap, son traitement de la sécheresse oculaire. * SPRINGWORKS THERAPEUTICS s'envole de 14,9% en avant-Bourse après le feu vert de la FDA, l'autorité sanitaire aux Etats-Unis, pour l'Ogsiveo, son traitement des tumeurs non cancéreuses des tissus mous chez les adultes. * BOEING - RBC relève son conseil de "performance en ligne avec le secteur" à "surperformance". L'action avance de 1,6% en avant-Bourse. * ESTÉE LAUDER COMPANIES - HSBC entame le suivi à "acheter" avec un objectif de cours à 180 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou)