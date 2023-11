Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Shopify et L3Harris Technologies) 27 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en baisse de 0,18% pour le Dow Jones, de 0,15% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,1% pour le Nasdaq : * AMAZON.COM a conclu un accord avec la plupart de ses employés en Espagne lundi, évitant ainsi une grève qui aurait pu se tenir au cours de l'une des journées les plus chargées de l'année, selon le syndicat espagnol CCOO et l'entreprise. Par ailleurs, le WSJ rapporte qu'Amazon a dépassé FedEx et UPS en terme de volumes de colis livrés. * L'action SHOPIFY cotée aux États-Unis prend 4,1% dans les échanges avant-Bourse après que le groupe canadien de commerce en ligne a fait état de solides ventes lors de la journée du Black Friday. * CHOICE HOTELS INTERNATIONAL se prépare à nommer des administrateurs au conseil d'administration de son rival WYNDHAM HOTELS & RESORTS, afin de pouvoir conduire à bien son projet de rachat de 8 milliards de dollars, selon des personnes proches du dossier. * Elliott Investment Management, l'un des principaux actionnaires de CROWN CASTLE INTERNATIONAL, a l'intention de discuter avec le groupe des moyens de stimuler le cours de son action, ont déclaré dimanche deux personnes au fait du dossier. Le titre prend 4,9% avant l'ouverture. * CORTEVA - Berenberg abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES - UBS abaisse sa recommandation à "vendre" contre "neutre" et son objectif de cours à 66 dollars après 86 dollars. Le titre perd 2,7% avant l'ouverture. * L3HARRIS TECHNOLOGIES a annoncé la vente de son activité de solutions pour l'aviation commerciale au groupe de capital-investissement TJC L.P. pour 800 millions de dollars (733,47 millions d'euros). * FOOT LOCKER - Citigroup abaisse sa recommandation de "neutre" à "vendre". Le titre perd 3,7% avant l'ouverture. * MONDELEZ - RBC relève sa recommandation à "surperformer" contre "performance de secteur". Le titre prend 1,1% dans les échanges avant-Bourse. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)