Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Caterpilar, Deere, Guess, Autodesk) PARIS, 22 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture pratiquement stable (-0,01%) pour le Dow Jones, en hausse de 0,15% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,26% pour le Nasdaq: * NVIDIA a fait état mardi d'une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le quatrième trimestre, citant des chaînes d'approvisionnement plus fluides, mais anticipe des ventes moroses en Chine. Nvidia a indiqué que le chiffre d'affaires pour le trimestre actuel devrait s'établir à 20 milliards de dollars, avec une marge d'erreur de 2%. Les analystes interrogés par LSEG anticipaient en moyenne un montant de 17,86 milliards de dollars. Le titre reculait de 1,6% dans les échanges électroniques en avant-Bourse. * MICROSOFT - OpenAI a déclaré mardi avoir conclu un accord pour que Sam Altman reprenne son poste de directeur général quelques jours après son éviction soudaine. Sam Altman avait entre temps accepté de rejoindre Microsoft. L'action Microsoft gagnait 0,4% en avant-Bourse. * DEERE - Le fabricant d'équipements agricoles a prévu un bénéfice 2024 inférieur aux attentes des analystes mercredi, sous le coup d'un affaiblissement de la demande. Le groupe prévoit un bénéfice net pour 2024 compris entre 7,75 et 8,25 milliards de dollars, alors que le consensus atteignait 9,33 milliards de dollars. Le titre recule de 5,9% avant l'ouverture, et entraîne le concurrent CATERPILLAR qui perd 1,9%. * WALT DISNEY a déclaré mardi que les nouvelles conventions collectives signées avec la Directors Guild of America, la WGA et la SAG-AFTRA entraîneront une augmentation des coûts de création de contenu. Le groupe prévoit que ses dépenses d'investissement pour l'exercice 2024 s'élèveront à environ 6 milliards de dollars et que les dépenses en contenu produit et sous licence s'élèveront à environ 25 milliards de dollars. * HP - Le fabricant de PC recule de 2,8% en avant-Bourse, alors que la société a annoncé un bénéfice inférieur au consensus. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 13,82 milliards de dollars contre 13,85 milliards de dollars estimés par les analystes. * AUTODESK a fait état mardi d'une prévision de chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations du marché mardi, signe que la demande pour ses logiciels de conception reste résistante. Autodesk prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 5,45 et 5,47 milliards de dollars, contre un consensus de 5,43 milliards de dollars. Piper Sandler abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre", le titre perd 5%. * NORDSTROM - La chaîne de grands magasins a reculé mardi de plus de 3% dans les transactions après la clôture, son chiffre d'affaires du troisième trimestre étant en baisse de 6,4% à 3,32 milliards de dollars, contre un consensus à 3,40 milliards de dollars. * GUESS - Le détaillant de vêtements plonge de 13,8% avant l'ouverture, le groupe prévoyant un bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2024 compris entre 2,67 et 2,74 dollars, contre un consensus à 2,96 dollars. * FORD MOTOR va réduire l'investissement, la capacité et le nombre d'emplois prévus pour une usine de batteries pour véhicules électriques (EV) dans le Michigan qui a attiré les foudres des législateurs américains pour son utilisation d'une technologie fournie par le fabricant chinois de batteries CATL. Ford prévoit maintenant de réduire la capacité de l'usine de 35 à 20 gigawattheures et de réduire le nombre d'embauches de 2.500 à 1.700 emplois. * AIRBNB - Le Canada a introduit mardi des mesures fiscales limitant les déductions d'impôt sur le revenu pour les locations à court terme. * VOYAGE EN LIGNE - Les autorités espagnoles de la concurrence ont estimé qu'AMAZON, BOOKING HOLDINGS et TRIPADVISOR n'avaient pas participé ou facilité la publication de fausses critiques sur leurs sites web. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)