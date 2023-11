Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Uber Technologies, Best Buy, Symbotic, Lowe, Medtronic, Kohl's) PARIS, 21 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,17% pour le Dow Jones, de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,12% pour le Nasdaq: * NVIDIA publiera ses résultats trimestriels après la clôture. Le concepteur de puces devrait encore une fois présenter des prévisions de revenus record mais l'attention se portera surtout sur l'impact des restrictions américaines sur les ventes de ses puces haut de gamme en Chine. * UBER TECHNOLOGIES recule de 1% dans les échanges avant-Bourse après avoir levé plus de capitaux que prévu pour refinancer une partie de sa dette. La société a obtenu 1,5 milliard de dollars grâce à une émission de convertibles, alors que sa taille initialement prévue devait être de 1,2 milliard de dollars. * BEST BUY a déclaré mardi qu'il s'attendait à une baisse plus importante de son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année. Le détaillant américain de produits électroniques s'attend maintenant à ce que son chiffre d'affaires annuel à périmètre comparable diminue de 6,0% à 7,5%, alors qu'il prévoyait auparavant une baisse de 4,5% à 6,0%. * SYMBOTIC est en hausse de 22,5% avant l'ouverture après la publication d'un rapport trimestriel solide par la société de robotique d'entrepôt. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 391,9 millions de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 60% par rapport à l'année précédente, contre un consensus de 306,9 millions de dollars. * LOWE a prévu mardi une baisse plus importante que prévu de son chiffre d'affaires annuel et a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice, les consommateurs touchés par l'inflation ayant réduit leurs dépenses pour des projets de rénovation. Lowe's s'attend désormais à une baisse de 5% de son chiffre d'affaires annuel à périmètre comparable, alors qu'il tablait auparavant sur une baisse de 2 à 4%. Les analystes s'attendent en moyenne à une baisse de 3,4%. L'action perd 6% avant l'ouverture. * MEDTRONIC a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel pour la deuxième fois cette année, misant sur une demande accrue pour ses appareils médicaux. Le groupe s'attend désormais à un bénéfice compris entre 5,13 et 5,19 dollars par action pour l'exercice 2024, au-dessus de la fourchette de 5,08 à 5,16 dollars par action attendue précédemment. * KOHL'S a affiché mardi une baisse plus importante que prévu de ses ventes trimestrielles, les clients ayant dépensé moins d'argent dans ses grands magasins dans un contexte d'inflation élevée et persistante. Son chiffre d'affaires à périmètre comparable a diminué de 5,5% au troisième trimestre, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 3%. * ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS a relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices lundi, le travail hybride et l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses produits ayant soutenu la demande. * CRH a annoncé acquérir pour 2,1 milliards de dollars d'actifs de matériaux de construction auprès de MARTIN MARIETTA MATERIALS. Le plus grand producteur de matériaux de construction prévoit par ailleurs un Ebitda de 6,3 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, contre 6,2 milliards de dollars prévus en août. * AGILENT - Le fabricant d'équipements médicaux a progressé de 6,4% après la clôture, la société ayant affiché un bénéfice ajusté par action de 1,38 dollar au quatrième trimestre, contre un consensus de 1,34 dollar. * C3.AI - L'éditeur de logiciels a supprimé des emplois la semaine dernière, citant la performance des employés et la nécessité de réduire les coûts, a rapporté Bloomberg News lundi. * GENERAL MOTORS - Le cofondateur de l'unité Cruise, spécialisée dans les véhicules sans conducteur, Daniel Kan, a démissionné, a déclaré l'entreprise à Reuters lundi. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)