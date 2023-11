Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse d'Alphabet, Bristol Myers Squibb) PARIS, 20 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable pour le Dow Jones (+0,04%) et pour le Standard & Poor's 500 (+0,07%), tandis que le Nasdaq pourrait progresser de 0,15% MICROSOFT avance de 2,5% dans les échanges avant-Bourse après l'annonce de l'arrivée de Sam Altman, ancien directeur d'OpenAI, et de Greg Brockman, cofondateur de la société, pour diriger une nouvelle équipe de recherche sur l'intelligence artificielle (IA). ALPHABET, la maison mère de Google, qui développe également des programmes d'IA, recule de 1%. * META PLATFORMS a scindé son équipe Responsible AI qui travaillait sur la compréhension et la prévention des préjudices associés à la technologie d'intelligence artificielle qu'elle développe, a rapporté The Information samedi. * BLACKSTONE est favori pour remporter le portefeuille de 17 milliards de dollars de prêts immobiliers commerciaux issus de la vente de la dette de la Signature Bank par la Federal Deposit Insurance Corp, a rapporté l'agence Bloomberg dimanche. * BRISTOL MYERS SQUIBB (BMY) perd 4% en avant-Bourse dans le sillage de l'effondrement de Bayer qui a annoncé dimanche l'abandon d'un vaste essai clinique sur un nouveau traitement anticoagulant, l'asundexian, en raison de son manque d'efficacité. BMY et JOHNSON & JOHNSON travaillent ensemble sur un traitement expérimental, baptisé milvexian, relevant des anticoagulants. * MEDTRONIC - La Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé vendredi l'utilisation du dispositif de traitement du groupe dans le cadre de l'opération de dénervation rénale chez les patients dont l'hypertension ne peut être contrôlée par des médicaments, a déclaré la société. * MERCK - La FDA a déclaré vendredi qu'il manquait des éléments suffisants pour démontrer le bénéfice clinique pour les patients d'un médicament du groupe contre la toux chronique. * MASTERCARD - La banque centrale chinoise a déclaré dimanche avoir accordé une licence de compensation à une coentreprise créée par le groupe. La coentreprise, établie en Chine par MasterCard et NetsUnion Clearing Corporation, peut autoriser ses institutions membres à émettre des cartes bancaires en yuan portant la marque "MasterCard" en Chine, a déclaré la Banque populaire de Chine. * Le gouvernement indien a approuvé les investissements de 27 entreprises, dont Dell et HP INC, dans le cadre d'un programme de subventions de 2 milliards de dollars visant à fabriquer du matériel informatique dans le pays. * GENERAL MOTORS - Kyle Vogt, directeur général de la division de voitures autonome Cruise de GM, a démissionné de l'entreprise, selon un courriel envoyé aux employés et consulté par Reuters dimanche. Un porte-parole a confirmé la démission. (Rédigé par Corentin Chappron et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)