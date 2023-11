Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Tenet, Eli Lilly, FMC) PARIS, 17 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,34% pour le Dow Jones, 0,33% pour le Standard & Poor's 500 et 0,11% pour le Nasdaq * TENET HEALTHCARE a annoncé vendredi la vente de trois de ses hôpitaux et de ses activités connexes en Caroline du Sud pour un montant d'environ 2,4 milliards de dollars en numéraire, dans le but de réduire sa dette. Le titre était indiqué en hausse de 4,9% avant l'ouverture. * ELI LILLY a prolongé vendredi jusqu'au 1er décembre le délai accordé aux actionnaires de POINT BIOPHARMA GLOBAL pour lui vendre leurs actions, en raison d'une faible participation à son offre de rachat. En octobre, Lilly a annoncé un projet d'acquisition de Point Biopharma dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 1,4 milliard de dollars. La société a également déclaré vendredi qu'elle construirait sa première usine de production en Allemagne pour 2,3 milliards d'euros. * FMC - Le fabricant de produits phytosanitaires a lancé une revue stratégique de ses activités et pourrait aller jusqu'à décider de vendre ses activités non agricoles. L'entreprise a également communiqué jeudi ses prévisions pour 2024. FMC prévoit un chiffre d'affaires compris entre 4,65 et 4,85 milliards de dollars, contre 4,70 milliards de dollars attendus par les analystes. * GAP s'envole de 20% en avant-Bourse après avoir fait état jeudi soir de résultats supérieurs aux attentes. Le groupe de prêt-à-porter a cependant dit anticiper pour le trimestre en cours, comprenant les fêtes de fin d'année, des ventes inférieures aux estimations. * APPLIED MATERIALS chute de 7,3% dans les transactions hors séance, le fabricant d'équipements de semi-conducteurs faisant l'objet d'une enquête pour des livraisons au fabricant chinois de puces SMIC via la Corée du Sud en violation présumée des règles américaines à l'exportation. * CHARGEPOINT HOLDINGS plonge de 24% en avant-Bourse après l'abaissement par le fournisseur de réseau de recharge pour véhicules électriques de sa prévision de chiffre d'affaires trimestriel et l'annonce de la nomination de Rick Wilmer au poste de directeur général, avec effet immédiat. * ALIBABA recule encore de 3,9% en avant-Bourse en réaction à l'abandon de son projet de cotation de sa division d'informatique dématérialisée ("cloud"). * APOLLO GLOBAL MANAGEMENT - Panasonic Holdings a déclaré vendredi envisager de céder une part de son activité de systèmes automobiles à des fonds gérés par la société américaine de capital-investissement Apollo. * META PLATFORMS a lancé jeudi deux nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle (IA) pour l'édition de vidéos qui pourraient être utilisées pour la publication sur Instagram ou Facebook. * MERCK & CO - Bayer AG n'est pas responsable des allégations découlant de certaines poursuites concernant des produits de poudre pour les pieds à base de talc qu'il a acquis auprès du groupe américain dans le cadre d'une transaction de 14,2 milliards de dollars en 2014, a décidé jeudi la plus haute cour du Delaware. * BOEING a annoncé jeudi soir que Marc Allen, le directeur de la stratégie du groupe, quitterait l'avionneur en 2024. * AIRBNB - Evercore ISI abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performance en ligne". * CHEVRON - Gerdes Energy Research relève sa recommandation de "neutre" à "acheter". * EXXON MOBIL - Gerdes Energy Research relève sa recommandation de "neutre" à "acheter". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Claude Chendjou)