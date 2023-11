Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Walmart, ADR chinois, CRISPR) PARIS, 16 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,2% pour le Dow Jones, 0,18% pour le Standard & Poor's 500 et 0,36% pour le Nasdaq: * WALMART a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuel pour le deuxième trimestre consécutif, signalant un bon début pour la saison des fêtes. Walmart prévoit désormais un bénéfice par action pour l'exercice 2024 compris entre 6,40 et 6,48 dollars, contre une prévision précédente de 6,36 à 6,46 dollars. L'entreprise a enregistré un bénéfice ajusté de 1,53 dollar par action au troisième trimestre, contre un consensus à 1,52 dollar. * CISCO SYSTEMS a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel mercredi, signe que la demande pour ses équipements de réseau ralentit. Pour l'ensemble de l'année, la société a déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires compris entre 53,8 et 55,0 milliards de dollars, alors qu'elle prévoyait précédemment un chiffre d'affaires compris entre 57,0 et 58,2 milliards de dollars. L'action reculait de 10,1% dans les échanges hors-séance. * EXXON MOBIL - La major pétrolière prévoit d'investir jusqu'à 15 milliards de dollars dans un projet pétrochimique et des installations de capture et de stockage du carbone en Indonésie, a déclaré le président du pays, Joko Widodo, dans un communiqué jeudi. * Les actions cotées aux Etats-Unis des entreprises chinoises reculent avant l'ouverture, le président américain Joe Biden ayant déclaré qu'il n'avait pas changé d'avis sur le fait que le président chinois Xi Jinping était un dictateur à la suite d'une réunion entre les deux dirigeants. La faiblesse prolongée du secteur immobilier chinois nuit également au sentiment. ALIBABA, JD.COM et PINDUODUO chutent de 1,7% à 2,4%. * CRISPR THERAPEUTICS AG - Les actions cotées aux Etats-Unis de la société suisse de génie génétique augmentent de 5,28% après que celle-ci et son partenaire VERTEX PHARMACEUTICALS ont annoncé que l'agence de régulation de santé britannique avait accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour une thérapie génique destinée à traiter les troubles sanguins. * BRISTOL-MYERS SQUIBB - La Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé le médicament contre le cancer du poumon du groupe, acquis dans le cadre du rachat de Turning Point Therapeutics pour 4,1 milliards de dollars l'année dernière. * DISNEY - L'investisseur activiste ValueAct Capital a pris une participation importante dans la société et estime que le cours de Bourse du groupe pourrait doubler, ont déclaré mercredi des personnes au fait du dossier. * TESLA - Le président chinois Xi Jinping a déclaré au PDG Elon Musk qu'il soutenait le développement de Tesla en Chine, selon un communiqué du compte Weibo du constructeur automobile jeudi. * PALO ALTO NETWORKS - La société de cybersécurité est en baisse de 8,5% dans les échanges hors-séance après avoir annoncé prévoir un chiffre d'affaires de 2,335 milliards à 2,385 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 2,42 milliards de dollars estimé par le consensus. * ELI LILLY - La société pharmaceutique prévoit un investissement de l'ordre d'un milliard de dollars dans une nouvelle usine située dans l'ouest de l'Allemagne, ont déclaré à Reuters des personnes au fait du dossier. * MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES - Les actions cotées aux Etats-Unis du groupe chutent de 7,5% après la clôture, le groupe de panneaux solaires ayant affiché une perte de 2,21 dollars par action au troisième trimestre contre une perte de 1,09 dollar un an plus tôt. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)