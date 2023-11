Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats de Catalent et cours en avant-Bourse) PARIS, 15 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,32% pour le Dow Jones, de 0,47% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,67% pour le Nasdaq * TARGET a annoncé mercredi anticiper un bénéfice largement supérieur aux attentes de Wall Street pour le trimestre en cours des fêtes de fin d'année, le distributeur ayant bénéficié d'une baisse des coûts de la chaîne d'approvisionnement et de ses efforts pour contrôler ses stocks, ce qui a fait grimper l'action de 10% en avant-Bourse. Dans son sillage, son concurrent WALMART gagne 0,7%. * BERKSHIRE HATHAWAY a annoncé mardi soir avoir cédé ses participations dans GENERAL MOTORS et PROCTER & GAMBLE, et avoir ramené celle détenue dans AMAZON à 5% afin d'augmenter ses liquidités. Le conglomérat contrôlé par le milliardaire Warren Buffett a en revanche pris une participation dans SIRIUS XM HOLDINGS, ce qui fait monter ce dernier de 7,6% en avant-Bourse. * WELLS FARGO va supprimer environ une cinquantaine de postes dans sa division banque d'affaires et d'investissement dans le cadre d'une restructuration de fin d'année, a rapporté mardi une source informée du dossier. * SPIRIT AIRLINES bondit de 4,2% en avant-Bourse après l'annonce de l'extension de sa facilité de crédit renouvelable au 30 septembre 2025. * JD.COM avance de 5,2% en avant-Bourse, le groupe chinois de commerce électronique coté à Wall Street ayant fait état d'un bond de son bénéfice dans un contexte d'atténuation des tensions sur la chaîne d'approvisionnement. * CATALENT progresse de 6% en avant-Bourse après avoir fait état mercredi d'une perte moins importante que prévu au premier trimestre de son exercice fiscal à la faveur d'une amélioration des activités pharmaceutiques et biologiques du groupe spécialisé dans la sous-traitance. * GETTY IMAGES chute de 6% dans les transactions hors séance après avoir abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel en raison notamment d'un contexte de marché difficile et de l'impact des grèves à Hollywood. * CANOO grimpe de 8,7% en avant-Bourse, le constructeur de véhicules électriques ayant réduit la voilure dans ses projets de dépenses pour le second semestre dans un contexte de ralentissement du marché. Le groupe prévoit en outre une perte d'exploitation moindre qu'anticipé durant cette période. * VF CORP - JP Morgan relève sa recommandation de "sous-pondération" à "neutre" sur le propriétaire entre autres des marques The North Face et Vans. * BEAUTY HEALTH - Jefferies abaisse sa recommandation d'"acheter" à "conserver". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)