Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse de Home Depot, Snap/Amazon, Tencent Music Enternaiment, Fisker et Beauty Health) PARIS, 14 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi-stable pour le Dow Jones (+0,01%) et pour le Standard & Poor's 500 (+0,03%) et en hausse de 0,18% pour le Nasdaq. * HOME DEPOT gagne 0,9% en avant-Bourse, le spécialiste des magasins de bricolage ayant fait état, au titre du troisième trimestre, d'un bénéfice meilleur que prévu et d'une baisse de ses ventes à périmètre comparable moins marquée qu'anticipé. * MICROSOFT et Google, filiale d'ALPHABET , ont annoncé ne pas avoir l'intention de contester les nouvelles règles sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA) de l'Union européenne qui obligeront les sociétés considérées comme des contrôleurs d'accès ("gatekeepers") à faciliter l'interopérabilité entre services concurrents. Parmi ces sociétés figurent également AMAZON, APPLE et META. * ALPHABET - La principale filiale du groupe américain, Google, a été condamnée mardi en Russie à payer une amende de 15 millions de roubles (153.109 euros) pour avoir refusé à plusieurs reprises de stocker les données des utilisateurs russes sur des serveurs situés dans le pays, a annoncé un tribunal de Moscou. * SNAP bondit de 4,2% en avant-Bourse après une information selon laquelle AMAZON va permettre aux utilisateurs du réseau social aux Etats-Unis d'acheter certains produits de la plate-forme de commerce en ligne directement depuis l'application Snapchat. * TESLA prévoit de doubler le nombre de composants qu'il importe d'Inde, a déclaré mardi le ministre indien du Commerce, Piyush Goyal, dans un message publié sur X, anciennement Twitter. * FISKER - La startup de véhicules électriques a revu à la baisse sa prévision de production pour cette année et a fait état de difficultés pour accroître ses livraisons, ainsi que de manquements dans ses contrôles internes, ce qui fait chuter l'action de 13,4% en avant-Bourse. * RIVIAN AUTOMOTIVE prévoit de lever près de 15 milliards de dollars via une émission de dettes pour produire des véhicules électriques en Géorgie, a annoncé lundi le constructeur automobile. * AERCAP - L'équipementier aéronautique recule de 3,3% dans les transactions hors séance après avoir annoncé que GENERAL ELECTRIC compte se retirer de son capital. * BEAUTY HEALTH plonge de 53,3% en avant-Bourse après un abaissement de sa prévision de ventes annuelles et l'annonce du départ de son directeur général, Andrew Stanleick, à compter du 19 novembre. * TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT avance de 0,3% en avant-Bourse, le groupe de "streaming" musical ayant publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre. * DIGITAL WORLD ACQUISITION - Un avis boursier sur le véhicule d'investissement (SPAC) qui prévoit de fusionner avec Trump Media & Technology Group's (TMTG) montre que le réseau social de l'ancien président américain Donald Trump, Truth Social, a perdu 73 millions de dollars depuis son lancement au début de 2022. * KRAFT HEINZ - Bernstein relève son conseil à "surperformance" contre "performance en ligne avec le secteur". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)