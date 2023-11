Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Tyson Foods, Exxon Mobil, Aclaris et contrats à terme) 13 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en baisse de 0,18% pour le Dow Jones, de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,38% pour le Nasdaq. * BOEING - Emirates a annoncé lundi lors de l'ouverture du salon aéronautique de Dubaï avoir commandé 90 Boeing 777X et ajouté cinq Boeing 787 à une commande existante, pour une valeur de 50 milliards de dollars au prix catalogue. * ELI LILLY progresse de 1,3% avant l'ouverture, alors que son concurrent Novo Nordisk a annoncé que le Wegovy, un médicament pour la perte de poids, présente aussi des avantages pour le coeur. Elli Lilly produit un médicament comparable au Wegovy. * TYSON FOODS a annoncé lundi s'attendre à un chiffre d'affaires pour son prochain exercice fiscal inférieurs aux estimations de Wall Street. Le groupe agroalimentaire s'attend à ce qu'il soit stable en 2024 par rapport au chiffre d'affaires de 52,88 milliards de dollars affiché au cours de l'exercice 2023. Les analystes, en moyenne, s'attendent à des ventes de 54,40 milliards de dollars. Le groupe recule de 3,6% dans les échanges avant-Bourse. * SunExpress Airlines, une coentreprise entre Turkish Airlines et Lufthansa, a également passé une commande ferme de 45 appareils 737 MAX qui seront livrés entre 2029 et 2035, avec des options ou des droits d'achat pour 45 autres. La Chine envisage quant à elle de reprendre ses achats d'avions 737 Max, a rapporté dimanche l'agence Bloomberg, citant des personnes familières avec le sujet. L'action du groupe avance de 3,1% en avant-Bourse. * ALPHABET - Google est en pourparlers pour investir des centaines de millions de dollars dans la startup d'intelligence artificielle Character.AI, ont déclaré à Reuters deux sources informées de l'affaire, ce qui renforcerait le partenariat existant entre les deus entreprises. * FORD - Les ouvriers de production du syndicat United Auto Workers (UAW) de l'usine d'assemblage de Louisville et des usines de camions du Kentucky ont voté contre une proposition de contrat de quatre ans et demi, tandis que les ouvriers qualifiés ont voté en faveur de l'accord, a annoncé l'unité locale du syndicat sur Facebook. * EXXON MOBIL a déclaré lundi qu'il prévoyait de commencer à produire du lithium d'ici 2027 dans l'Arkansas, dans le contexte d'une demande croissante pour ce métal indispensable à la fabrication des batteries des véhicules électriques. * ACLARIS THERAPEUTICS a annoncé lundi l'arrêt du développement de son traitement contre la polyarthrite rhumatoïde après l'échec d'un essai de phase intermédiaire. L'action perd 84% avant-Bourse. * CHEVRON a déclaré lundi qu'il avait repris l'approvisionnement en gaz naturel du champ gazier offshore de Tamar à des clients en Israël et dans la région, après que le ministère israélien de l'Energie lui a demandé de reprendre la production. * MICRON recule de 0,4% en avant-Bourse après que le fabricant chinois de puces Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) a intenté une action en justice contre le groupe américain pour violation de huit de ses brevets. * TESLA - L'opérateur britannique de stations-service EG Group a déclaré lundi qu'il achèterait des unités de recharge ultra-rapides Tesla pour renforcer son réseau de recharge de véhicules électriques à travers l'Europe, et étendra son réseau à plus de 20.000 chargeurs sur ses propres sites au fil du temps, contre plus de 600 actuellement. * NETFLIX, WALT DISNEY, WARNER BROS DISCOVERY - Les groupes de streaming verseront des primes d'environ 40 millions de dollars par an dans le cadre de l'accord de principe conclu entre le syndicat des acteurs SAG-AFTRA et les principaux studios hollywoodiens, ont déclaré vendredi les dirigeants du syndicat. Le vote pour ratifier l'accord avec Netflix, Walt Disney, Warner Bros Discovery et d'autres membres de l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP) devrait se terminer début décembre, a dit le négociateur en chef du syndicat des acteurs, Duncan Crabtree-Ireland. * WYNN RESORTS - Les employés de l'hôtellerie de Las Vegas ont conclu un accord de principe avec l'opérateur de casinos, ont annoncé vendredi leurs syndicats, mettant fin à la menace d'une grève qui aurait pu paralyser le tourisme dans la ville américaine. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)