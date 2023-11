Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse) PARIS, 9 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones et de 0,14% pour le Standard & Poor's 500, tandis que le Nasdaq pourrait refluer de 0,03% * WALT DISNEY a publié mercredi soir un bénéfice meilleur que prévu par Wall Street, la hausse de la fréquentation de ses parcs à thème de Shanghaï et de Hong Kong ayant compensé la baisse des recettes publicitaires de la chaîne de télévision ABC. L'action prend 4,1% en avant-Bourse. * WARNER BROS DISCOVERY, PARAMOUNT PICTURES , NETFLIX - Le syndicat des acteurs américains a annoncé mercredi soir avoir conclu un accord de principe avec les studios d'Hollywood, ce qui pourrait mettre fin à la seconde des deux grèves qui ont interrompu la plupart des productions cinématographiques et télévisuelles et coûté des milliards de dollars à l'économie californienne. * AMC ENTERTAINMENT a publié mercredi soir un chiffre d'affaires meilleur que prévu au titre du troisième trimestre, grâce notamment au succès en salles des films "Barbie" et "Oppenheimer". L'action gagne 2,7% en avant-Bourse. * ARM HOLDINGS chute de 5,1% en avant-Bourse après avoir annoncé anticiper un chiffre d'affaires trimestriel inférieur au consensus des analystes en raison notamment du report de la signature d'un important contrat de licence. * APPLE - L'avocat général auprès de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé jeudi que le Tribunal de l'UE, une juridiction inférieure qui avait annulé l'amende de 13 milliards d'euros infligée en 2016 par la Commission européenne à Apple, a commis des erreurs de droit et devra réexaminer le dossier opposant le groupe américain à l'exécutif européen. * TESLA va rappeler 159 véhicules Model S et Model X en raison d'un éventuel problème sur les airbags qui peuvent se déployer de manière incorrecte, augmentant le risque de blessure lors d'un accident, montre jeudi un avis de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'autorité de sécurité routière aux Etats-Unis. * NVIDIA prévoit de lancer trois nouvelles puces spécifiquement destinées à la Chine, rapportent jeudi des médias locaux, quelques semaines après que les Etats-Unis ont interdit au groupe américain de commercialiser trois de ses composants à des entreprises chinoises. * LYFT a publié mercredi soir un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes au titre du troisième trimestre, mais la croissance des réservations brutes a été inférieure à celles de son concurrent UBER. L'action Lyft reculait de 1,7% en avant-Bourse. * BEYOND MEAT a raté mercredi soir le consensus au niveau du chiffre d'affaires et a accusé une perte plus importante que prévu au troisième trimestre dans un contexte de faible demande persistante aux Etats-Unis pour sa "viande" végétale. * INSTACART - Le spécialiste de la livraison de produits alimentaires prend 2,9% en avant-Bourse après avoir publié une prévision de bénéfice supérieure aux attentes pour le quatrième trimestre, soutenue par la hausse des transactions et des frais de commissions. * MGM RESORTS INTERNATIONAL a dépassé mercredi soir les attentes au niveau du bénéfice et du chiffre d'affaires du troisième trimestre, l'opérateur de casino ayant bénéficié de l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 sur ses marchés clés. L'action gagne 3,5% en avant-Bourse. * TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE a annoncé mercredi anticiper des réservations nettes pour le troisième trimestre inférieures aux attentes du marché, en raison d'une baisse de la demande pour ses titres phares de jeux vidéos comme "Grand Theft Auto" et "Red Dead Redemption". * DUOLINGO grimpe de 8,8% en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires au troisième trimestre en hausse de 43% et supérieur aux attentes des analystes. * TWILIO bondit de 7,9% dans les transactions hors séance, le spécialiste de l'informatique dématérialisée ("cloud") ayant annoncé anticiper un bénéfice pour le trimestre en cours meilleur que prévu après un résultat au troisième trimestre supérieur aux attentes. * VIASAT a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, grâce à la vigueur de sa division de services haut débit par satellite. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)