Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Biogen, Under Armour, Warner Bros, Fisker) PARIS, 8 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones, de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,08% pour le Nasdaq: * BIOGEN a réduit mercredi ses prévisions de bénéfices annuels en raison de l'augmentation des coûts liés à l'acquisition récente de Reata Pharmaceuticals et au lancement de son traitement contre la maladie d'Alzheimer, Leqembi. Le fabricant de médicaments prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année compris entre 14,50 et 15,00 dollars, contre 15 à 16 dollars prévus précédemment. Les analystes s'attendaient à 15,26 dollars. * WARNER BROS DISCOVERY a dépassé mercredi les estimations de bénéfice et de flux de trésorerie du troisième trimestre, le succès du film "Barbie" au box-office ayant permis de compenser un marché publicitaire morose et un segment des studios affecté par deux grèves à Hollywood. * GILEAD SCIENCES - Le fabricant de médicaments a déclaré mardi que les ventes du troisième trimestre avaient peu changé par rapport à l'année précédente, mais que son bénéfice avait augmenté de 21%, principalement en raison de baisses d'impôts, au-dessus des attentes du consensus. * AMAZON investit des millions dans le développement d'un modèle d'intelligence artificielle ambitieux, ont déclaré à Reuters deux sources. Le modèle, dont le nom de code est "Olympus", compte 2.000 milliards de paramètres, deux fois plus que les modèles GPT-4 d'OpenAI, ce qui pourrait en faire l'un des plus grands modèles d'IA. * UNDER ARMOUR a relevé mercredi ses prévisions de marge brute annuelle, le fabricant de vêtements de sport bénéficiant de l'atténuation des pressions sur les coûts et du contrôle de ses dépenses. Le groupe s'attend désormais à ce que la marge brute annuelle augmente de 100 à 125 points de base, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 25 à 75 points de base. * FISKER - Le fabricant de véhicules électriques chute de 2,3% avant l'ouverture après avoir reporté la publication de ses résultats du troisième trimestre du 8 au 13 novembre. * EBAY - La plateforme de commerce électronique prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, la concurrence croissante d'Amazon amplifiant l'impact de la baisse des dépenses de consommation. EBay prévoit un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours compris entre 2,47 et 2,53 milliards de dollars, contre un consensus de 2,60 milliards de dollars. * OCCIDENTAL PETROLEUM a dépassé les estimations pour son bénéfice au troisième trimestre mardi, le producteur de pétrole et de gaz ayant été soutenu par une production plus élevée dans le cadre d'une demande soutenue d'énergie. Sur une base ajustée, la société a gagné 1,18 dollars par action, contre un consensus à 84 centimes. * COTY a relevé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires sur l'année en raison de prix plus élevés et d'une forte demande. Coty s'attend désormais à une croissance des ventes à données comparables pour 2024 comprise entre 9% et 11%, contre une hausse de 8% à 10% prévue précédemment. * VIATRIS a dépassé les estimations de Wall Street pour son Ebitda au troisième trimestre mardi, et progresse de 2% après la clôture. Sur une base ajustée, l'Ebitda de Viatris s'est élevé à 1,36 milliard de dollars, contre un consensus à 1,30 milliard de dollars. * IAC - La holding Internet a battu les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre mardi, grâce à une croissance du trafic. Le chiffre d'affaires a chuté de 15% à 1,11 milliard de dollars, dépassant de peu le consensus. * ROBINHOOD MARKETS a fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mardi, grâce aux revenus sur ses prêts. Les revenus de la société ont augmenté à 467 millions de dollars au cours des trois mois se terminant le 30 septembre, contre 361 millions de dollars un an plus tôt. * RIVIAN AUTOMOTIVE a annoncé mardi un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre et a relevé ses objectifs de production pour l'ensemble de l'année à 54.000 unités. Le fabricant de véhicules électriques a également déclaré qu'il mettrait fin à son accord d'exclusivité avec son actionnaire principal AMAZON pour sa camionnette de livraison électrique. * LUCID - Le fabricant de voitures électriques de luxe est en baisse de 5,4% après la clôture après avoir réduit ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année. La société s'attend désormais à ce que la production pour 2023 se situe entre 8.000 et 8.500 véhicules, alors qu'elle prévoyait précédemment une production de plus de 10.000 véhicules. * GENERAL MOTORS va rappeler 950 voitures sans conducteur des routes aux Etats-Unis et pourrait en retirer d'autres à la suite d'un accident impliquant l'un de ses robotaxis, ont déclaré mercredi le groupe et le régulateur américain de l'automobile. * GOLDMAN SACHS envisage de se défaire de son activité d'émission des cartes de crédit pour GENERAL MOTORS , a déclaré mardi à Reuters une source au fait du dossier. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)