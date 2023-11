Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé Avec ADR chinois, Birkenstock) PARIS, 6 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère hausse de 0,09% pour le Dow Jones, de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,26% pour le Nasdaq: * TESLA prend 2,8% dans les échanges avant-Bourse après qu'une source a déclaré à Reuters que le groupe prévoit de construire une voiture à 25.000 euros dans son usine près de Berlin. Tesla prévoit également d'augmenter les salaires de 4% pour les travailleurs allemands sous la pression des syndicats. * CARLYLE envisage de vendre le fournisseur japonais de cosmétiques Tokiwa dans le cadre d'une transaction qui pourrait rapporter 1 milliard de dollars, ont déclaré deux sources au fait du dossier. * GENERAL MOTORS - Le syndicat United Auto Workers a déclaré que l'accord de principe conclu avec le groupe comprend des plans d'investissement dans les véhicules électriques et prévoit des augmentations de salaire de base de 25% pour les travailleurs à temps plein. * BERKSHIRE HATHAWAY a affiché samedi sa première perte trimestrielle depuis un an, en raison de la chute des prix des actions qu'il détient. Sa perte nette au troisième trimestre était de 12,77 milliards de dollars, soit 8.824 dollars par action de catégorie A, contre une perte de 2,8 milliards de dollars un an plus tôt. * KKR - Telecom Italia a annoncé dimanche que son conseil d'administration avait approuvé l'offre du fonds américain pour le rachat de son réseau de téléphonie fixe, valorisé à 18,8 milliards d'euros. * TYSON FOODS - Le groupe agroalimentaire a annoncé qu'il rappelait volontairement environ 13.600 tonnes de Nuggets après qu'un nombre limité de consommateurs ont déclaré avoir trouvé de petits morceaux de métal dans le produit, a indiqué la société dans un communiqué samedi. * Les actions cotées aux États-Unis des groupes chinois ALIBABA, PDD HOLDINGS, BILIBILI et BAIDU progressent de 1,4% à 3,6% avant l'ouverture, Pékin ayant intensifié ses efforts pour stabiliser ses marchés. * Les actions sud-coréennes cotées aux Etats-Unis avancent avant l'ouverture, Séoul ayant imposé une interdiction des ventes à découvert jusqu'au premier semestre 2024. Le conglomérat POSCO bondit de 18,9%, tandis que KB FINANCIAL s'octroie 1,6% et le fabricant d'écrans plats LG DISPLAY 5,9%. * BIRKENSTOCK - Les courtiers américains initient la couverture de la valeur. BMO, Telsey Advisory et JP Morgan recommandent "surperformer"; Stifel, Citigroup, Goldman Sachs et Jefferies "acheter"; Bernstein, Morgan Stanley recommandent "performance en ligne" et HSBC "conserver". * BANK OF AMERICA - KBW relève sa recommandation de "sousperformer" à "performance en ligne". * KEYCORP - KBW relève sa recommandation de "performance en ligne" à "surperformer". Le groupe avance de 2,7% avant l'ouverture. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)