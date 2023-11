Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats de Regeneron, Roku, Peloton Interactive, Eli Lilly et Marriott, cours en avant-Bourse) PARIS, 2 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,37% pour le Dow Jones, de 0,51% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,78% pour le Nasdaq * Les valeurs de croissance comme MICROSOFT, NVIDIA et TESLA prennent de 0,8% à 2,2% en avant-Bourse après la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) de laisser inchangés ses taux directeurs, ce qui a conduit à une nette détente sur les rendements obligataires. * QUALCOMM avance de 3,4% en avant-Bourse après avoir annoncé mercredi soir anticiper un chiffre d'affaires et un bénéfice au titre du premier trimestre au-dessus des attentes de Wall Street. * ELECTRONIC ARTS bondit de 5,1% dans les transactions hors séance, l'éditeur de jeu vidéos ayant relevé sa prévision de bénéfice annuel après un trimestre meilleur que prévu. * PAYPAL s'envole de 6,1% en avant-Bourse après le relèvement de sa prévision de bénéfice ajusté annuel, le groupe misant une résistance des dépenses de consommation. * APPLE, première capitalisation mondiale, publiera ce jeudi ses résultats trimestriels après la clôture de Wall Street. * AIRBNB recule de 1,7% en avant-Bourse après avoir publié mercredi soir une prévision de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre légèrement en dessous des attentes sur fond d'inflation élevée, d'incertitudes économiques et géopolitiques qui pèsent sur la demande des touristes. * TESLA a livré 72.115 véhicules électriques produits en Chine en octobre, soit une baisse de 2,6% par rapport au mois précédent, a annoncé jeudi l'Association chinoise des voitures de tourisme (CPCA). * WALT DISNEY a officiellement racheté mercredi la participation de 33% de COMCAST dans Hulu dans le cadre d'une opération évaluée à au moins 8,6 milliards de dollars. * STARBUCKS a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel à périmètre comparable supérieur aux attentes de Wall Street, la demande soutenue en Amérique du Nord pour ses cafés et boissons froides à prix élevés ayant compensé la faiblesse enregistrée en Chine. L'action gagne 3% en avant-Bourse. * MONDELEZ INTERNATIONAL prend 2% dans les transactions hors séance à la faveur du relèvement de son chiffre d'affaires et de son bénéfice pour cette année, le groupe misant une solide demande pour ses snacks aux tarifs plus élevés. * ALBEMARLE plonge de 5,8% dans les transactions hors séance, le premier producteur mondial de lithium, un métal destiné aux batteries des véhicules électriques, ayant abaissé ses prévisions annuelles après un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes. * BOEING a annoncé mercredi enquêter sur un incident en matière de cybersécurité qui a affecté son activité de pièces détachées et de distribution et qu'il coopérait avec les autorités dans le cadre des investigations sur ce dossier. * DELTA AIR LINES a annoncé mercredi son intention de supprimer des postes afin de réduire ses coûts, le secteur étant confronté à une hausse des dépenses de kérosène et de la main-d'oeuvre. * MARRIOTT INTERNATIONAL a publié jeudi un bénéfice trimestriel en hausse, le groupe hôtelier américain ayant bénéficié d'une augmentation du prix des chambres et d'une bonne résistance de la demande de voyages. L'action recule cependant de 2,6% en avant-Bourse en raison notamment de l'abaissement de la prévision du taux de croissance annuelle nette des chambres. * ELI LILLY a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu, soutenu par une forte demande pour son médicament contre le diabète Mounjaro qui a représenté plus d'un milliard de dollars de ventes. L'action, volatile en avant-Bourse, a gagné 3% avant de se replier à environ 2%. * REGENERON PHARMACEUTICALS a dépassé jeudi les attentes de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à une forte demande du Dupixent, son traitement de l'eczéma. * ROKU s'envole de près de 20% jeudi, le fabricant d'appareils de diffusion de contenus vidéos en streaming ayant dégagé un bénéfice surprise au troisième trimestre et prévu un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, sur fond du redressement du marché de la publicité. * DOORDASH a fait état mercredi d'une hausse des commandes pour le troisième trimestre et a dit anticiper un bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre supérieur aux attentes. L'action prend 1,3% en avant-Bourse. * E.L.F. BEAUTY grimpe de 14,2% en avant-Bourse, le spécialiste des cosmétiques et des produits de soin de la peau ayant relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel. * PELOTON INTERACTIVE a annoncé jeudi anticiper un chiffre d'affaires pour son deuxième trimestre fiscal inférieur aux attentes de Wall Street, le groupe prévoyant une baisse de la demande pour ses équipements de "fitness" dans un contexte d'inflation élevée. * EDISON INTERNATIONAL a publié mercredi un bénéfice trimestriel en dessous des estimations de Wall Street en raison notamment d'une hausse des indemnités versées dans le cadre des plaintes liées aux feux de forêt en Californie. * ETSY - Le distributeur en ligne spécialisé dans les produits artisanaux et fait-main plonge de 5% dans les transactions hors séance après un avertissement sur une possible dégradation de ses ventes au quatrième trimestre, la demande s'étant affaiblie avant la période cruciale des fêtes de fin d'année. * CLOROX bondit de 8,4% dans les transactions hors séance, le spécialiste des produits ménagers ayant fait état d'un bénéfice surprise au premier trimestre de son exercice fiscal. * COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS chute de 4,2% dans les transactions hors séance, le fournisseur de services informatiques ayant annoncé prévoir un chiffre d'affaires trimestriel compris entre 4,69 milliards et 4,82 milliards de dollars, contre un consensus de 4,86 milliards, selon les données de LSEG. * AMAZON - HSBC entame le suivi à "acheter" avec un objectif de cours de 160 dollars. 