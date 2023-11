Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Kraft Heinz, Estee Lauder, CVS Health, Spirit Aero, Humana et contrats à terme) 1er novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en baisse de 0,3% pour le Dow Jones , de 0,31% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,37% pour le Nasdaq * ADVANCED MICRO DEVICES perd 2,4% en avant-Bourse après que le fabricant de puces a dévoilé mardi soir des prévisions trimestrielles inférieures aux attentes, citant la faiblesse du marché du jeu vidéo et le repli de la demande de certaines industries utilisant ses puces programmables. * KRAFT HEINZ a publié mercredi un bénéfice trimestriel qui a dépassé les estimations et a relevé ses prévisions annuelles, les marges du fabricant de sauce ayant bénéficié notamment de la hausse des prix. L'action progresse de 1% en avant-Bourse. * ESTEE LAUDER, confrontée à la faiblesse des ventes en Chine, a revu mercredi à la baisse ses prévisions annuelles et prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année 2024 compris entre 2,17 et 2,42 dollars, contre une prévision précédente de 3,50 à 3,75 dollars. L'action recule de 13% en avant-Bourse. * CVS HEALTH a publié mercredi un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes, l'activité pharmacie ayant compensé les coûts médicaux plus élevés que prévu de son unité d'assurance. * SPIRIT AERO a annoncé mercredi des pertes à terme de 101 millions de dollars sur la production d'avions de Boeing et d'Airbus et a réduit ses prévisions annuelles pour les livraisons de fuselages du Boeing 737. * HUMANA a dépassé mercredi les attentes pour son bénéfice trimestriel et a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, soutenu par une performance meilleure que prévu de ses plans d'assurance Medicare Advantage pour les personnes âgées de plus de 65 ans ou celles souffrant de certains handicaps. * PAYCOM SOFTWARE recule de 35,6% en avant-Bourse après avoir anticipé mardi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations en raison de la faible demande de solutions de gestion de la paie et des ressources humaines. * FIRST SOLAR avance de 4,4%, le fabricant de panneaux solaires ayant revu à la hausse le bas de sa fourchette de prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. * WEWORK perd environ 35% en avant-Bourse, après que les médias ont rapporté que le géant des espaces de bureaux flexibles, qui fait face à une lourde dette et à des pertes substantielles depuis plusieurs années, prévoyait de déposer le bilan dès la semaine prochaine. * MATCH, le propriétaire de l'application de rencontres Tinder, a prévu mardi un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur aux estimations, alors que l'inflation et des troubles sur certains marchés pèsent sur la croissance de certaines de ses principales plateformes. * DUPONT a dépassé mercredi les attentes des analystes pour son bénéfice du troisième trimestre, le fabricant de produits chimiques ayant bénéficié de la hausse des prix. * CHESAPEAKE ENERGY a battu mardi les estimations pour son bénéfice du troisième trimestre, une baisse des coûts ayant permis de compenser l'impact de la chute des prix du gaz naturel. WESTROCK - L'action du producteur d'emballages progresse de 2,6% en avant-Bourse après que Smurfit Kappa , qui a conclu en septembre un accord de 11 milliards de dollars pour son rachat, a déclaré avoir constaté des améliorations dans ses carnets de commandes en Allemagne, ce qui pourrait être de bon augure pour un retour à la croissance des volumes. * TERNIUM a annoncé mardi un bénéfice net de 271 millions de dollars au titre de son troisième trimestre, soit une hausse de plus de 77% par rapport à la même période l'année dernière, les expéditions d'acier du sidérurgiste ayant augmenté de près de 40%. (Rédigé par Diana Mandiá)