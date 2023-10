Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, précisions sur Caterpillar) PARIS, 31 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones et pour le Nasdaq , tandis que le Standard & Poor's 500 pourrait avancer de 0,13%. CATERPILLAR chute de près de 5% en avant-Bourse en raison d'une hausse des stocks de ses concessionnaires et d'une baisse du carnet de commandes, signe d'un ralentissement de la demande d'équipements. Le groupe a toutefois fait état dune hausse de son bénéfice au troisième trimestre, tiré par d'importants investissements dans les infrastructures des marchés clés. * PFIZER a publié mardi sa première perte trimestrielle depuis 2019, le laboratoire pharmaceutique ayant enregistré des charges en grande partie liées à ses produits sur le COVID-19 comme le traitement antiviral Paxlovid et le vaccin Comirnaty développé en partenariat avec BioNTech. * AMGEN, qui a racheté ce mois-ci Horizon Therapeutics pour 27,8 milliards de dollars, gagne 2,6% en avant-Bourse après avoir publié un bénéfice trimestriel meilleur que prévu. * PINTEREST bondit de 15,9% en avant-Bourse après avoir fait état lundi de résultats supérieurs aux attentes au titre du troisième trimestre dans un contexte de redressement du marché publicitaire. * WESTERN DIGITAL chute de 6% dans les transactions hors séance, le groupe ayant annoncé son intention de procéder à une augmentation de capital via des obligations convertibles d'un montant de 1,3 milliard de dollars. * MICROSOFT et Siemens ont annoncé mardi travailler ensemble sur un projet visant à utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour accroître la productivité et la collaboration homme-machine. * VF CORP - Le propriétaire des chaussures Vans chute de 6,1% en avant-Bourse après l'abandon de ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels, citant un contexte sur le marché de la vente de gros difficile aux Etats-Unis et des craintes d'une demande médiocre au cours du second semestre. * MARATHON PETROLEUM prend 2,1% en avant-Bourse après la publication d'un bénéfice au troisième trimestre meilleur que prévu. * Les groupes chinois cotés à Wall Street JD.COM, ALIBABA, PDD HOLDINGS et BILIBILI reculent de 1,3% à 2,1% après la publication de données officielles montrant une contraction inattendue de l'activité manufacturière en Chine en octobre. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)